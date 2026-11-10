La Finlandia potrebbe vietare l’ingresso degli atleti russi: decisione in vista, impatti sugli sport invernali

La Finlandia potrebbe vietare l’ingresso degli atleti russi sul proprio territorio, una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sugli sport invernali. La questione è al centro dell’attenzione, con il Consiglio di Stato finlandese che dovrebbe prendere una decisione durante la sua seduta plenaria di giovedì. La misura, se approvata, potrebbe limitare l’accesso a visti d’ingresso per atleti russi, con effetti immediati sulle competizioni internazionali.

Restrizioni sui visti per atleti russi

Secondo quanto riferito dai media finnici, il governo finlandese intende inasprire le norme sui visti d’ingresso per gli atleti russi a partire dal 12 novembre. La modifica, se approvata, impedirebbe il rilascio di visti lavorativi a breve termine per atleti russi che intendono entrare nel Paese. Tuttavia, la misura non sarà retroattiva: i visti già in possesso degli atleti russi non saranno revocati né annullati. Un esempio concreto riguarda i giocatori di hockey russi che, questa settimana, si recheranno alla Veikkaus Arena di Helsinki per una partita tra i Carolina Hurricanes e i Seattle Kraken, valida per la NHL Global Series 2026. Se la decisione dovesse essere approvata, tali atleti potrebbero non essere più in grado di partecipare a competizioni future, con conseguenze dirette sulle loro attività sportive.

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Impatti sugli sport invernali

La Finlandia ospiterà una serie di competizioni legate agli sport invernali a partire dall’autunno 2026. Tra queste, la Coppa del Mondo di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, nonché il Finlandia Trophy, quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Il pattinaggio artistico, in particolare, rappresenta un tema di primaria importanza, con la Finlandia che potrebbe non permettere la partecipazione degli atleti russi a eventi come i Mondiali del 2027 a Tampere.

Se la misura dovesse essere approvata e rimanere in vigore per i prossimi mesi, i pattinatori russi non potrebbero partecipare alla manifestazione iridata, con conseguenze significative sul livello delle competizioni. La decisione potrebbe anche influire su altri sport invernali, come il salto con gli sci e la combinata nordica, con un impatto potenzialmente ampio sul panorama agonistico internazionale.

La Finlandia aveva già limitato l’ingresso dei cittadini russi nel 2022, eliminando i visti per motivi turistici, ma aveva mantenuto la possibilità di entrare per questioni di lavoro a breve termine. Questa deroga, tuttora in vigore, permette agli atleti di recarsi nel Paese per partecipare alle competizioni. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, questa possibilità è destinata a venire meno. La decisione del Consiglio di Stato finlandese potrebbe avere un impatto notevole sulle sorti agonistiche di diversi sport invernali, con possibili contromisure da parte delle federazioni internazionali. Si resta in attesa di novità, con l’attenzione concentrata su giovedì, quando si prevede l’approvazione o il rifiuto della misura.