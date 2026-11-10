Sánchez attacca Abascal per il commento su Broncano: “Amenazar sonriendo no è fare humor”

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha reagito al commento del leader del partito Vox, Santiago Abascal, durante un’intervista su un programma televisivo. Sánchez ha criticato la frase di Abascal, che ha definito “amenazar sonriendo no es hacer humor”, sottolineando l’impatto intimidatorio che potrebbe avere sul lavoro di giornalisti e comici. L’episodio si è verificato durante la chiusura dell’intervista tra Abascal e il presentatore David Broncano, in un contesto di tensione e scambi di parole.

La reazione di Sánchez a un commento controverso

Sánchez ha espresso preoccupazione per l’effetto che potrebbe avere la frase di Abascal, che ha risposto a una battuta di Broncano durante la chiusura dell’intervista. Il presidente ha sottolineato che “amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia”, mettendo in luce la sua preoccupazione per la libertà di espressione e la protezione dei professionisti della comunicazione. La sua reazione è arrivata in un momento in cui la politica spagnola è segnata da tensioni e dibattiti su temi come la libertà di parola e la difesa dei diritti dei media.

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La frase di Abascal ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori e i politici.

Un intercambio di battute che ha suscitato reazioni

Durante la chiusura dell’intervista, Broncano ha detto a Abascal: “Santiago, no te voy a desear suerte”, a cui Abascal ha risposto: “Yo a ti sí, porque la vas a necesitar”. Questo scambio ha suscitato reazioni sia tra i telespettatori che tra i politici. Alcuni hanno interpretato le parole di Abascal come una minaccia implicita, mentre altri le hanno considerate una battuta ironica all’interno del contesto dell’intervista. Sánchez ha però messo l’accento sull’aspetto intimidatorio della frase, collegandola alla difesa della libertà di espressione e del lavoro dei comici e dei giornalisti. Il presidente ha anche sottolineato che “para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómici y periodistas”, rafforzando il suo impegno per la protezione dei professionisti della comunicazione. La sua reazione è arrivata dopo che Abascal aveva partecipato a un programma di Broncano, in un contesto di tensioni e scambi di opinioni. L’episodio ha suscitato reazioni politiche e commenti su social media, con opinioni divergenti su come interpretare le parole di Abascal.

La situazione ha messo in luce le tensioni tra i partiti e la complessità del dibattito sulla libertà di espressione.

La situazione ha messo in luce le tensioni tra i partiti e la complessità del dibattito sulla libertà di espressione in un contesto politico in continua evoluzione. Sánchez ha chiuso il suo messaggio con una chiamata a una mobilitazione: “Frente a la involución, movilización”, sottolineando l’importanza di mantenere una democrazia forte e protetta. L’episodio rimane un esempio di come le interazioni tra politici e media possano generare dibattiti e reazioni significative.