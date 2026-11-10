Sabalenka: “Dimenticare ciò che è appena successo” per vincere

Aryna Sabalenka, campionessa del Grande Slam, ha rivelato il segreto per vincere: “Dimenticare ciò che è appena successo”. Nella prima giornata del girone 2 delle WTA Finals 2026, svoltasi a Indian Wells, la bielorussa ha sconfitto Karolina Muchova, una delle giocatrici più forti del circuito, grazie a una strategia precisa e a una concentrazione elevata. La vittoria, pur non rappresentando la sua miglior prestazione, è stata decisiva per il suo percorso nel torneo, che si svolge fino a domenica.

Strategia e concentrazione per vincere

Sabalenka ha spiegato come abbia modificato la sua dinamica di gioco per migliorare la reazione dopo ogni punto perso. “Ogni volta che mi strappava il servizio, facevo un passo indietro e cercavo di concentrarmi un po’ di più sul suo servizio, in modo da poter reagire meglio”, ha detto. La giocatrice ha anche sottolineato l’importanza di aumentare l’intensità fin dai primi scambi di ogni game, un approccio che le ha permesso di prendere il controllo della partita. La bielorussa ha spiegato come abbia cercato di andare passo dopo passo, un punto alla volta, senza permettere a Muchova di prendere il controllo. “Cerco semplicemente di andare passo dopo passo, un punto alla volta. Un colpo alla volta, a dire il vero. Tutto qui”, ha detto, rafforzando l’idea che la sua vittoria sia frutto di una strategia ben definita e di una mentalità vincente.

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La chiave per rimanere calma e concentrata

La bielorussa ha sottolineato la sua capacità di mantenere la calma e la concentrazione durante la partita. “Credo di essere riuscita a rimanere calma in ogni momento. Ci sono state diverse pause, ma ho cercato di rimanere concentrata, di focalizzarmi punto per punto e di dimenticare quello che era appena successo”, ha spiegato. Questo atteggiamento le ha permesso di rimanere presente nel momento giusto, un aspetto cruciale in un torneo in cui ogni partita può decidere il destino di un giocatore.

La vittoria contro Muchova, una giocatrice incredibile e sempre difficile da battere, ha rappresentato un ottimo inizio per Sabalenka. La sua capacità di rimanere concentrata e reattiva ha giocato un ruolo chiave nel successo. La giocatrice ha anche sottolineato che, in un torneo come la WTA Finals, dove ogni partita è decisiva, è fondamentale rimanere concentrati dall’inizio alla fine. La vittoria di Sabalenka non solo conferma la sua capacità di adattarsi alle situazioni di pressione, ma anche la sua capacità di rimanere focalizzata su ciò che è realmente importante: il presente. Il suo approccio, basato sulla capacità di dimenticare ciò che è appena successo, potrebbe diventare un modello per altre giocatrici che cercano di migliorare la loro concentrazione e la loro reattività durante le partite più decisive.

WTA Finals 2026: Sabalenka vince contro Muchova

Strategia e concentrazione chiave per la vittoria

Importanza di partire bene in un torneo cruciale

La sua vittoria dimostra come la concentrazione e la capacità di reagire al momento giusto siano determinanti nel tennis di alto livello.