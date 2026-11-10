Saël Kumbedi, difensore del Wolfsburgo, convocato da Zidane per la selezione francese

Saël Kumbedi, difensore del Wolfsburgo, ha ricevuto una chiamata inaspettata da Zinedine Zidane, selezionatore della squadra nazionale francese, mentre si preparava per unirsi alla squadra Under-21. Il giocatore, in attesa di un taxi a casa, ha ricevuto la notizia della sua convocazione per la selezione assoluta. “Me puse contentísimo”, ha dichiarato Kumbedi, mostrando la sua gioia per l’evento. La notizia ha suscitato un forte entusiasmo, poiché il giocatore aveva già avuto modo di incontrare Zidane in precedenza, quando il tecnico era venuto a dare consigli a causa del fatto che Kumbedi giocava con il figlio di Zidane, Elyaz.

Un sogno che si avvera

Kumbedi, 21 anni, ha espresso la sua emozione per l’opportunità di essere allenato da uno dei migliori allenatori del calcio mondiale. “Ser entrenado por Zidane alegra el corazón”, ha commentato il giocatore, riconoscendo l’importanza del momento. La convocazione, avvenuta durante un periodo di sosta delle competizioni per i partiti della Nations League, rappresenta un passo significativo nella sua carriera. Nonostante non abbia debuttato in Serie A, il talento del difensore ha attirato l’attenzione del selezionatore francese, che ha scelto di includerlo nella lista dei convocati.

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La sua carriera è in ascesa e la sua convocazione è un segno di riconoscimento. Kumbedi ha espresso la sua determinazione a sfruttare questa opportunità. “Ahora me toca a mí aprovechar mi oportunidad”, ha detto, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e il lavoro. Il giocatore ha anche riconosciuto che la possibilità di giocare con Zidane è un sogno che si avvera, ma ha chiarito che non è un traguardo finale. “Se podría decir que es un sueño hecho realidad, no es un fin en sí mismo”, ha concluso, mostrando una maturità che va oltre l’età.

Un futuro che si costruisce

Kumbedi, che gioca in seconda divisione tedesca, ha espresso la sua gratitudine e la sua volontà di proseguire con impegno. “Hay que seguir trabajando y mantener la cabeza sobre los hombros”, ha concluso, dimostrando una maturità che si sposa con la sua giovane età. La sua storia è un esempio di come il talento può emergere in modo inaspettato, anche in contesti non tradizionali. Il giocatore, che ha già avuto modo di interagire con Zidane, ha dimostrato di essere un caso interessante per la selezione francese, che cerca talenti in crescita.

La sua convocazione rappresenta un ulteriore segno del talento emergente in Germania. Il futuro di Kumbedi sembra promettente, e la sua carriera potrebbe prendere una direzione ancora più importante con questa opportunità. La sua esperienza con il figlio del tecnico ha probabilmente contribuito a creare un legame speciale, che ha portato a questa scelta. Il difensore del Wolfsburgo, con la sua carica di entusiasmo, ha dimostrato che il sogno può diventare realtà, se si ha la capacità di sfruttare le opportunità quando arrivano.

Kumbedi, 21 anni, difensore del Wolfsburgo

Convocato da Zidane per la selezione francese

Ha già avuto modo di incontrare Zidane

Non ha debuttato in Serie A

La sua storia è un esempio di come il talento può emergere in modo inaspettato, anche in contesti non tradizionali. Kumbedi, con la sua determinazione e la sua passione, potrebbe diventare un punto di riferimento per i giovani talenti del calcio europeo. La sua convocazione è un’ulteriore conferma del potere del lavoro e della perseveranza, anche in un settore dove le opportunità sono spesso limitate.