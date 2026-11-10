Santi Mina deve preparare l’ingresso in carcere per abuso sessuale

Il Supremo ha confermato la condanna a quattro anni di carcere per Santi Mina per un delitto di abuso sessuale avvenuto nel 2017. La Sezione Tercera della Audiencia di Almería ha richiesto alla difesa del calciatore di presentare entro dieci giorni le alegazioni relative all’esecuzione della pena. La sentenza, resa definitiva, ha stabilito che la vittima ha subìto un trauma psicologico grave, con sintomi di ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico cronico. La decisione segue la ratifica del Supremo della condanna, dopo che il ricorso di appello era stato respinto.

La sentenza sottolinea l’assenza di consenso

La sentenza del Supremo ha sottolineato che l’aggressione fu “sorpresiva”, evidenziando una mancanza di consenso da parte della vittima. La seconda azione fu compiuta “a pesar de la ausencia de consentimiento”, come ha chiarito il tribunale. I magistrati hanno respinto la richiesta di condanna a otto anni avanzata dalla parte civile, sottolineando che non c’è prova della violenza con funzione strumentale utilizzata da Mina per sopraffare la volontà della vittima. La difesa ha avuto un margine di dieci giorni per presentare le proprie argomentazioni.

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Le restrizioni e il rischio di violazione della condanna

La sentenza ha stabilito che Mina non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla vittima né comunicare con lei per un periodo di dodici anni. Il calciatore è stato avvertito che in caso di mancato rispetto di queste restrizioni potrebbe incorrere in un nuovo reato. Inoltre, la parte civile dovrà indicare come sarà pagato il risarcimento di 25.000 euro per danni morali. La sentenza ha anche confermato la condanna a David Goldar, che è stato assolto. La prossima fase del processo sarà l’emissione di un mandato per l’ingresso volontario del calciatore in un carcere. La difesa ha tempo per presentare le proprie argomentazioni, ma la condanna è ormai definitiva. La sentenza ha riconosciuto la gravità del trauma subìto dalla vittima, che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana. La giustizia ha ritenuto che la condanna a quattro anni sia giustificata.

La sentenza del Supremo ha anche respinto il ricorso di appello, sottolineando che non c’è prova della violenza strumentale utilizzata da Mina. La difesa ha avuto un periodo limitato per presentare le proprie argomentazioni, ma la decisione è ormai definitiva. La vittima ha subìto un trauma psicologico grave. La sentenza ha anche confermato la condanna a David Goldar, che è stato assolto. La difesa ha avuto un periodo limitato per presentare le proprie argomentazioni, ma la decisione è ormai definitiva. La vittima ha subìto un trauma psicologico grave, che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana.