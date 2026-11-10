Zverev si conferma numero uno senza vincere un Masters 1000: il quarto nella storia

Alexander Zverev si conferma il quarto tennista nella storia a chiudere l’anno al primo posto del ranking ATP senza vincere un Masters 1000. Il tedesco, dopo aver conquistato la vetta del ranking, ha concluso la stagione 2026 senza aggiudicarsi alcun torneo di questo livello, un risultato che ha suscitato dibattiti e riflessioni nel mondo del tennis. Zverev, vincitore del Roland Garros e degli US Open, ha espresso una certa delusione per non aver potuto aggiungere un titolo al suo palmares, ma ha anche sottolineato il valore del suo primato. Non credo che nessuno abbia mai dovuto giustificarsi così tanto, ha detto il numero uno mondiale dopo la sconfitta di Parigi contro Musetti.

Un record nella storia del tennis

Zverev è il quarto tennista a raggiungere il primo posto del ranking senza vincere un Masters 1000. Prima di lui, lo svedese Stefan Edberg nel 1991, lo statunitense Pete Sampras nel 1996 e nel 1998, e l’australiano Lleyton Hewitt nel 2001 hanno raggiunto la stessa posizione. Il tedesco, però, ha sottolineato come la sua posizione sia stata influenzata dalle lunghe assenze di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due giocatori che hanno dominato la stagione. Nonostante ciò, Zverev ha dimostrato una continuità di rendimento senza precedenti.

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Il primato conquistato dal tedesco porta però con sé numerose discussioni e anche interessanti statistiche che contribuiscono a stimolare il dibattito. Il vincitore del Roland Garros e degli US Open ha infatti chiuso il 2026 senza riuscire a vincere nessun Masters 1000, i nove tornei che, come valore, sono inferiori solo ai quattro major. Ed è una cosa che trovo piuttosto difficile da accettare, ha aggiunto Zverev, sottolineando il suo senso di merito per la posizione che occupa.

Un sentimento di giustizia e merito

Il numero uno mondiale ha espresso una certa difficoltà nel dover giustificare la sua posizione, affermando di credere di meritare il posto che occupa. “Raggiungere il numero 1 al mondo è qualcosa che credo sogni ogni giocatore”, ha detto Zverev dopo la sconfitta di Parigi contro Musetti. L’atleta ha anche espresso una certa delusione per non aver potuto aggiudicarsi un titolo Masters 1000, un traguardo che considera importante per il suo percorso. Tuttavia, il suo primato rimane un record unico nella storia del tennis.

La sua stagione 2026 è stata caratterizzata da una serie di successi, tra cui i due titoli Slam, ma anche da alcune sconfitte che hanno messo in luce le sfide del circuito. Zverev ha riconosciuto che il suo risultato è stato influenzato da fattori esterni, ma ha anche sottolineato la sua capacità di mantenere un livello elevato di gioco. Il suo futuro, però, resterà sempre legato al desiderio di aggiudicarsi un titolo Masters 1000, un traguardo che rimane un obiettivo importante per il tedesco.