Alcaraz padrone indoor senza Sinner, Jodar bene con padre

Dario Puppo, voce di Eurosport, ha commentato la vittoria di Alcaraz al torneo di Parigi, sottolineando come l’assenza di Sinner abbia favorito il giovane spagnolo, che è diventato padrone anche nel contesto indoor. Puppo ha anche parlato del rapporto padre-figlio tra Jodar e il suo allenatore, ritenendo che la situazione sia positiva per il giocatore. L’analisi è arrivata durante la puntata di TennisMania, trasmissione in onda su YouTube di OA Sport, in cui sono stati affrontati diversi temi legati al tennis moderno.

Alcaraz padrone indoor senza Sinner

Secondo Puppo, la vittoria di Alcaraz al torneo di Parigi ha confermato la sua forza anche in contesti indoor, dove la sua tecnica e la sua capacità di adattarsi si sono rivelate decisive. L’assenza di Sinner, avversario di riferimento, ha permesso a Alcaraz di giocare con maggiore libertà, rafforzando la sua posizione come favorito per le WTA Finals. Puppo ha anche sottolineato come il livello di Shelton, pur elevato, non abbia ancora raggiunto la completezza necessaria per competere a pieno con il campione spagnolo.

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Jodar e il rapporto padre-figlio

Il rapporto tra Jodar e il suo allenatore padre è stato descritto da Puppo come positivo e stabile. Secondo l’esperto, il padre è in grado di fornire a Jodar tutto ciò di cui ha bisogno, senza la necessità di introdurre nuovi allenatori. Puppo ha anche espresso la sua opinione sulle scelte dei “super coach”, sottolineando come alcune decisioni, come quella di Ljubicic di allenare Auger-Aliassime, possano portare a difficoltà nella continuità del lavoro.

Le scelte dei coach e la gestione delle WTA Finals

Puppo ha anche criticato la gestione delle WTA Finals, ritenendo che le giocatrici sembrino fare un favore a partecipare alle competizioni, mentre la WTA commette diversi errori. A livello di ascolto, ha sottolineato una situazione disastrosa, con un coinvolgimento limitato delle giocatrici nel loro business. La puntata di TennisMania ha inoltre affrontato il tema delle nuove coppie allenatori-giocatori formate nel circuito, con un focus particolare sulle scelte di allenatori come Ferrer e Ljubicic. La puntata di TennisMania ha offerto un’analisi approfondita del momento attuale del tennis, con un focus su temi come la formazione delle coppie allenatori-giocatori, la gestione delle competizioni e la preparazione dei giocatori per le prossime sfide. Puppo ha espresso le sue opinioni con un tono critico ma costruttivo, cercando di fornire spunti utili per comprendere meglio lo stato del circuito.

La continuità del lavoro e le scelte di allenamento

Puppo ha messo in discussione la possibilità che Ljubicic riesca a convincere Musetti a modificare il suo approccio al gioco, come è successo con Federer. Inoltre, ha sottolineato come il discorso tra Ljubicic e Musetti sia stato interessante, ma richiede una scelta chiara da parte del giocatore. Puppo ha anche sottolineato come Aliassime debba tornare a dimostrare di essere sano, nonostante le sue qualità fisiche eccezionali. La trasmissione, disponibile su YouTube, ha riscosso un buon interesse tra i fan del tennis, che hanno apprezzato l’approccio analitico e la capacità di Puppo di collegare diversi aspetti del mondo del tennis.