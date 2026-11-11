Leonardo Pavoletti: “Ora c’è la famiglia. E con Gasperini anni favolosi”

Leonardo Pavoletti, 38 anni, ha parlato in un’intervista del suo presente e del futuro, mettendo in primo piano la famiglia e la sua evoluzione nel calcio. Dopo anni di carriera, il giocatore ha sottolineato come la sua vita sia cambiata: “Ora c’è la famiglia. E con Gasperini anni favolosi”. L’attaccante, che ha giocato per club come Napoli, Cagliari e Inter, ha anche parlato del suo passato, delle sue scelte e delle sue prospettive.

famiglia e futuro

Il futuro di Leonardo Pavoletti sembra essere legato a una serie di scelte personali e professionali. “Ho avuto qualche proposta, ma penso ai miei figli, magari all’Australia o ai paesi arabi”, ha detto. L’attaccante, che ha vissuto esperienze significative in diverse squadre, ha spiegato come la famiglia abbia un ruolo centrale nella sua vita. Staccare non è facile. Ma ho altri obiettivi, con al fianco una famiglia speciale. Pavoletti ha ricordato il suo passato al Napoli, dove ha cresciuto e ha vissuto momenti importanti. “A Napoli sono cresciuto”, ha detto, sottolineando come l’esperienza lì abbia formato la sua carriera. Ha anche parlato del suo ruolo al Cagliari, dove ha avuto un ruolo di capitano e ha contribuito a mantenere la squadra in serie A. “Da capitano del Cagliari, lei l’ha dissuaso dal dimettersi dopo il ko in casa con la Lazio. La frase è di Claudio Ranieri”, ha ricordato.

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esperienze e scelte

Il giocatore ha anche commentato la situazione del Frosinone, che ha perso contro il Cagliari. “Con la rabbia e la voglia dei miei ex compagni. Venivano da quattro ko e con la Lazio poteva finire meglio”, ha detto. Pavoletti ha espresso apprezzamento per la squadra e ha sottolineato l’importanza del lavoro e dell’umiltà. “La salvezza. Ma te le giochi con umiltà e lavoro e vedi cosa dirà la classifica”, ha concluso.

Pavoletti ha parlato anche del calcio e dei valori che ha sempre portato con sé. “Pavoloso, dal record europeo del 2018 con nove gol di testa su undici, meglio di Benzema, Dzeko, Icardi e Lewandowski, all’imprenditoria: un primo passo, senza troppi voli”, ha detto. L’attaccante ha anche parlato del suo rapporto con il pubblico e dei tifosi. “Leo, com’è la storia del suo tifoso sul web? « Appena si è detto del mio ritiro, ho ricevuto una mail da un ragazzo di Cagliari. Mi ha parlato di un rapporto difficile con il padre che, dopo il mio gol al San Nicola, ha pianto e per la prima volta lo ha abbracciato »”, ha raccontato.

Con una carriera ricca di esperienze e una vita privata in continua evoluzione, Leonardo Pavoletti continua a parlare del calcio con passione e con una visione chiara del futuro. Se non puoi vincere, pareggiala. La frase è di Claudio Ranieri. Mi è sempre piaciuta.