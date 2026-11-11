Manchester United e Pochettino si avvicinano a un accordo

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con Mauricio Pochettino per il suo arrivo come allenatore, nonostante le complessità contrattuali legate al suo impegno con la federazione statunitense. L’informazione, confermata da The Athletic, indica che il club inglese sta già negoziando con l’ambiente del tecnico argentino, che attualmente guida la nazionale statunitense. Pochettino, 54 anni, percepisce un compenso di 6,8 milioni di euro, un aspetto che potrebbe influenzare le trattative.

Un’esperienza consolidata in Premier League

Pochettino, noto per la sua capacità di gestire squadre di alto livello, ha già lasciato il Tottenham e il Chelsea, entrambi club di Premier League. La sua esperienza in questo campionato lo rende una scelta molto attraente per il Manchester United, che cerca un allenatore in grado di guidare la squadra verso la vittoria. La crisi che ha colpito il club, con risultati non all’altezza delle aspettative, ha spinto i dirigenti a valutare un cambio di rotta. Il Manchester United, in una fase di transizione, cerca un leader in grado di rilanciare la squadra. Pochettino, con la sua esperienza e la sua capacità di gestire squadre di alto livello, potrebbe rappresentare la soluzione giusta per il club. La decisione del club di puntare su Pochettino è stata influenzata anche dai risultati non positivi del tecnico attuale, Michael Carrick.

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Un accordo in vista, ma con un ostacolo contrattuale

Nonostante l’interesse del Manchester United, Pochettino è legato alla federazione statunitense attraverso una clausola di rescissione di 10 milioni di dollari. Tuttavia, il club inglese non sembra intenzionato a rinunciare a un allenatore di questa portata. Il tecnico ha recentemente firmato un’estensione di contratto con la nazionale statunitense, ma le trattative con il club inglese proseguono con la volontà di trovare una soluzione. Il Manchester United, con la sua capacità economica, dovrebbe poter gestire questa clausola senza problemi. Le trattative sono in fase avanzata e il club inglese sembra disposto a investire in un allenatore di alto livello. Pochettino, con la sua reputazione e la sua capacità di gestire squadre di alto livello, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester United, portando con sé una nuova dinamica e una maggiore competitività nel campionato.

Pochettino ha esperienza in Premier League con Tottenham e Chelsea.

Il Manchester United cerca un allenatore in grado di guidare la squadra verso la vittoria.

La clausola contrattuale con la federazione statunitense potrebbe essere risolta.

Il club inglese, in cerca di un leader, ha trovato in Pochettino una figura di spicco in grado di rilanciare la squadra. Le trattative sono in fase avanzata e il club sembra disposto a investire in un allenatore di alto livello. La decisione, se confermata, potrebbe segnare un importante passo avanti per il club inglese in una stagione cruciale.