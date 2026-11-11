Jessica Pegula vince in due set contro Kostyuk alle WTA Finals 2026

Una vittoria in due set per Jessica Pegula

Jessica Pegula ha riscattato la sconfitta iniziale alle WTA Finals 2026, battendo in due set Marta Kostyuk con il punteggio di 6-2, 7-5. La statunitense, partita a razzo, ha dominato la prima parte del match, conquistando il servizio di Kostyuk nel game d’apertura e portandosi sul 2-0. L’ucraina, entrata nel tabellone come riserva dopo il forfait di Rybakina, ha faticato a trovare la misura sia nell’approccio al match sia nel servizio, commettendo un numero elevato di errori non forzati. Il bilancio di errori ha pesato pesantemente sulle sue possibilità di rimonta.

Un’azione solida e paziente

Pegula ha risposto con un tennis solido e paziente, costruito sulla regolarità e sulla capacità di attendere l’errore altrui. Nella seconda frazione, il copione si è fatto più equilibrato, con Kostyuk che ha provato a reagire alzando il ritmo dal fondo e trovando diverse soluzioni vincenti. Tuttavia, il bilancio è rimasto pesantemente zavorrato dalla fallosità: 47 errori non forzati complessivi dell’ucraina, ai quali si sono aggiunti ben 9 doppi falli. Nel dodicesimo game, Pegula ha messo a segno la zampata decisiva, portando a casa il set 7-5.

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La vittoria di Pegula non solo le ha restituito la fiducia, ma ha anche rilanciato le sue ambizioni di raggiungere le semifinali delle WTA Finals 2026. Il suo approccio al match, basato sulla regolarità e sulla pazienza, si è rivelato decisivo, soprattutto nei momenti in cui Kostyuk ha tentato di reagire. La statunitense ha dimostrato una grande capacità di rimanere calma e concentrata, anche quando la partita si è fatta più intensa. Per Kostyuk, la sconfitta rappresenta la seconda consecutiva, che ne sancisce la matematica eliminazione dal torneo. L’ucraina, nonostante abbia messo in mostra un certo livello di gioco, ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione e nel gestire la pressione. La sua performance ha lasciato spazio a critiche, soprattutto per il numero elevato di errori commessi, che hanno compromesso il suo piano di gioco. La sua mancanza di controllo sul match ha costituito un fattore determinante nella sconfitta.

La partita si è conclusa dopo un’ora e 28 minuti di gioco, con Pegula che ha dimostrato una grande capacità di adattarsi alle situazioni, anche quando la partita si è fatta più equilibrata. La sua vittoria è un ulteriore passo avanti nel suo percorso, che potrebbe portarla a raggiungere traguardi importanti nel circuito professionistico. La statunitense ha dimostrato una grande capacità di rimanere calma e concentrata, anche quando la partita si è fatta più intensa.