Stefan Edberg: serve and volley richiede tempo ma tornerà

Stefan Edberg, uno dei più grandi giocatori di tennis della storia, ha espresso la sua opinione sul ritorno del serve and volley, uno stile di gioco che ha dominato il tennis negli anni ’80 e ’90. Secondo l’ex numero uno del mondo, il serve and volley non è naturale e richiede tempo per essere padroneggiato, ma potrebbe tornare a essere una componente importante del gioco. L’ex campione svedese, noto per il suo attacco veloce e la sua capacità di giocare a rete, ha parlato durante la cerimonia per la 40esima edizione del torneo di Parigi, sottolineando l’importanza di un gioco più vario.

serve and volley: un modello di gioco che richiede allenamento

Edberg ha spiegato che il serve and volley non è qualcosa che si impara facilmente, soprattutto a un’età avanzata. “Non è facile iniziare a praticarlo a 20 o 21 anni”, ha detto. Secondo lui, bisogna cominciare abbastanza presto, fin da giovani, e credere che i giocatori non si allenino quanto sarebbe necessario per sviluppare questa tecnica. “Bisogna iniziare a disputare partite già in giovane età in modo che questo tipo di gioco diventi parte del proprio bagaglio tecnico”, ha aggiunto.

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Il serve and volley richiede un allenamento mirato e precoce. Edberg ha sottolineato che il gioco a rete, il suo marchio di fabbrica, non è something che si può sviluppare in modo naturale. “Il tennis si gioca prevalentemente da fondo campo, mentre il serve & volley è uno stile di gioco che richiede più tempo per essere sviluppato”, ha detto. L’ex campione ha anche riconosciuto che il serve and volley può sorprendere l’avversario e permettere di vincere delle partite.

varietà nel tennis: un vantaggio per i giocatori

Edberg ha anche sottolineato che il tennis moderno si è spostato verso un gioco da fondo campo, ma ritiene che il serve and volley possa tornare a essere una componente utile. “Penso che sarebbe positivo anche per il tennis avere, in generale, un po’ più di varietà”, ha detto. L’ex campione ha riconosciuto che il serve and volley può sorprendere l’avversario e permettere di vincere delle partite. “È questa la mia sensazione. Quindi sono sicuro che tornerà”, ha concluso. La velocità dei campi influisce sul gioco. Edberg ha commentato l’effetto dei campi veloci sulla pratica del serve and volley. “Ovviamente quando la superficie è più veloce diventa più difficile difendersi e più facile giocare serve & volley”, ha detto. Pur riconoscendo i vantaggi dei campi veloci, ha avvertito che non bisogna rendere i campi troppo veloci. “Penso che l’esperimento di Parigi sia una buona cosa”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una certa varietà nella velocità delle superfici.

Stefan Edberg, classe 1966, è stato uno dei migliori giocatori del mondo negli anni ’80 e ’90, con sei titoli dello Slam e un totale di ottanta settimane al primo posto della classifica. Il nativo di Västervick ha vinto anche in doppio e ha lasciato un’eredità significativa nel tennis. Nonostante il suo stile di gioco sia stato in parte superato, Edberg ha espresso la sua convinzione che il serve and volley possa tornare a essere una parte importante del gioco, sebbene non con la stessa intensità di un tempo.

Stefan Edberg: serve and volley richiede allenamento precoce

Il tennis moderno si è spostato verso il gioco da fondo campo

Edberg ritiene che il serve and volley possa tornare a essere una componente utile

Con le sue parole, Edberg ha dato un’idea del futuro del tennis, sottolineando l’importanza di un gioco più vario e di un allenamento mirato. Il suo intervento ha suscitato interesse tra gli appassionati e ha rafforzato l’idea che il serve and volley, pur non essendo più il dominio assoluto, possa ancora trovare spazio nel tennis moderno.