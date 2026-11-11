Misa funeral en Toledo por las 69 víctimas del accidente de Urda: “Es legítimo pedir que se esclarezcan las causas”

La catedral de Toledo ha acogido este martes una misa funeral en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre tras el choque de dos trenes. La ceremonia, presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha reunido a los Reyes, representantes de distintas instituciones y alrededor de 150 familiares de fallecidos y supervivientes, aunque también ha destacado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha justificado su ausencia de la misma por tratarse de una ceremonia religiosa.

Justicia y responsabilidades

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, reclamó durante la misa que se esclarezcan las causas del siniestro y se asuman las responsabilidades que correspondan. “Ante este terrible accidente, es legítimo pedir que se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia como la que hemos sufrido”, afirmó Cerro Chaves.

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El funeral ha estado marcado por el recuerdo y la emoción. 69 velas, una por cada fallecido, han iluminado la catedral, depositadas por vecinos de Urda, localidad que se volcó con los afectados desde el momento del accidente. También ha tenido un protagonismo especial el Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, trasladado desde el municipio hasta la catedral por primera vez en cientos de años.

Apoyo a las familias y supervivientes

El arzobispo ha reconocido que el accidente ha dejado en las familias y en toda la sociedad “un dolor difícil de integrar”. “Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo”, señaló. También ha recordado los abrazos pendientes y las palabras que no pudieron decirse antes de trasladar un mensaje de apoyo a los afectados: “No estáis solos”.

Un llamamiento a la justicia y a la solidaridad. Durante su intervención, Cerro Chaves insistió en que la unidad y la solidaridad mostradas tras el accidente deben convertirse en “un compromiso firme” para que se depuren responsabilidades y se haga justicia a las familias. Asimismo, agradeció la labor de los servicios de emergencias, los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los voluntarios que participaron en la atención a las víctimas.

El accidente dejó más de un centenar de heridos, de los que 27 permanecen ingresados: 10 en hospitales de Castilla-La Mancha y 17 en Madrid. Por su parte, el obispo auxiliar de Toledo y secretario de la Conferencia Episcopal, Francisco César, ha leído un mensaje enviado por el papa León XIV. El pontífice expresó sentirse “vivamente apenado” por la tragedia, trasladó su pésame a los familiares de los fallecidos y pidió la pronta recuperación de los heridos. Entre los asistentes también se encontraba Cristina, una de las supervivientes del siniestro, que explicó en declaraciones a TVE que había acudido al funeral para acompañar a las familias. “Me sentía impotente y quería estar aquí con ellos y rezar”, afirmó. También animó a los afectados a apoyarse en la fe y en sus seres queridos para intentar reconstruir sus vidas.