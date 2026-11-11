Nahuel da Silva, da un problema di vista a un talento promettente: “Sono un buon giocatore del calcio”

Nahuel da Silva, attaccante del Montevideo City Torque, sta vivendo un momento di grande crescita dopo aver superato un problema di vista che lo aveva limitato per anni. Il giocatore, nato a Montevideo nel 2005, ha superato un intervento chirurgico che gli ha permesso di tornare a giocare in modo ottimale. Da Silva, che ha un’altezza di 1,87 metri, ha registrato 15 gol in 12 partite e si è imposto come uno dei migliori attaccanti del campionato uruguaiano. Il suo rendimento, con un gol ogni 84 minuti, ha suscitato l’interesse di club come il Kansas City della MLS e squadre europee.

Un talento che ha superato le sfide

Da Silva ha affrontato diverse difficoltà nella sua carriera, tra cui un problema di estrabismo che lo ha costretto a giocare con la vista doppia. “Veía doble y no me daba cuenta”, ha raccontato il giocatore. Questo problema lo ha limitato nella sua crescita, ma non lo ha fermato. “Sono un buon lavoratore del calcio”, ha dichiarato, sottolineando la sua determinazione a migliorare ogni giorno. Il suo lavoro in campo, la sua capacità di pressare e di aiutare il team a recuperare palle, lo hanno reso un giocatore di grande valore.

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La sua determinazione lo ha portato a superare un problema fisico e a raggiungere risultati straordinari.

Un sogno europeo e un futuro promettente

Da Silva ha sempre sognato di giocare in Europa e di misurarsi contro i migliori. “Il mio sogno è arrivare in Europa e provare a competere”, ha detto. Il giocatore ha ricevuto offerte da club come il Mexico e la MLS, con il Kansas City che lo ha incluso nella sua “Discovery List”. Tuttavia, il suo obiettivo è ancora più ambizioso: “Sono convinto che un giorno potrò giocare in Europa”, ha aggiunto. Inoltre, Da Silva ha espresso il desiderio di ricevere una chiamata da Diego Forlán, un ex giocatore che ha avuto un ruolo importante nella sua carriera.

Il talento di Da Silva non è passato inosservato. Secondo ‘Directv Sports’, il giocatore combina le qualità di un attaccante tradizionale con le caratteristiche moderne: è agguerrito, un buon finalizzatore e possiede una velocità di punta di 35 km/h, la più alta registrata questa stagione in Uruguay. Queste qualità lo hanno reso un punto di riferimento per i club che cercano un attaccante versatile e determinato.

La sua capacità di segnare e la sua determinazione lo hanno reso un giocatore di grande interesse per club internazionali.

Da Silva ha anche espresso la sua soddisfazione per il supporto ricevuto dal club. “Il club mi ha sempre supportato e mi ha dato la possibilità di migliorare”, ha detto. La sua storia è un esempio di come la determinazione e il lavoro possano superare le sfide e portare a risultati straordinari. Con la sua crescita continua, il giocatore uruguaiano si prepara a prendere parte a un futuro sempre più promettente nel calcio internazionale.