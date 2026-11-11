Jude Bellingham parla di salute mentale e passato non sportivo

Jude Bellingham, stella del Real Madrid e della nazionale inglese, ha condiviso aspetti inediti della sua vita privata, parlando apertamente delle sue difficoltà di salute mentale e del suo disinteresse per il calcio da bambino. L’attaccante, 23 anni, ha rivelato con sincerità come la sua passione per lo sport sia nata in modo tardivo e come la pressione dei massimi livelli lo abbia messo a dura prova. La sua testimonianza, fatta di riflessione e onestà, ha suscitato interesse e rispetto nel mondo del calcio.

Disinteresse per il calcio e passione tardiva

Bellingham ha spiegato come la natura fisica del gioco e l’ambiente competitivo lo avessero distanziato dal calcio fin da giovane. «Quando è arrivato il calcio, non mi interessava. Non volevo essere preso a calci, non volevo dare calci a nessuno; volevo solo essere lasciato in pace», ha raccontato. Questo disinteresse, però, si è trasformato in una passione quando suo fratello ha voluto giocare. La scuola calcio del Birmingham City ha dato il via a un’ascesa fulminea, portandolo al Borussia Dortmund e infine al Real Madrid, dove oggi è un pilastro del centrocampo.

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Preferisco essere visto come persona, non solo come atleta

Bellingham ha anche espresso la sua visione su come i tifosi lo vedano. «Penso che a volte i tifosi idealizzino i giocatori e non voglio che mi vedano in quel modo. Preferisco che mi vedano prima di tutto come un essere umano», ha affermato. Questa posizione riflette una consapevolezza del ruolo che ha nei confronti dei giovani tifosi, che lo considera un modello da seguire.

Stress e supporto psicologico

La pressione delle prestazioni d’élite ha iniziato a pesare sul benessere mentale del giocatore. Dopo una stagione d’esordio in Spagna, in cui ha aiutato i Blancos a conquistare la doppietta Champions League-La Liga, Bellingham ha ammesso che le aspettative incessanti lo hanno reso teso e stressato. «A volte mi sembrava che la scorsa stagione mi consumasse completamente e mi rendesse molto teso e stressato», ha confessato. Ha iniziato a cercare un supporto professionale per gestire queste situazioni, trovando un aiuto significativo per il suo benessere.

Non so cucinare né guidare, ma mi sento maturo sul campo

«Ho iniziato a parlare con una persona che mi ha aiutato molto in questo senso e a gestire quel tipo di situazioni», ha spiegato. Questa collaborazione ha rappresentato un passo importante per lui, mostrando come anche i giocatori di alto livello possano affrontare sfide psicologiche con l’aiuto di esperti. Bellingham, pur riconoscendo le sue lacune domestiche, è consapevole dell’influenza che ha sui giovani tifosi. «Mi sento maturo sul campo, ma nella vita no: non so cucinare né guidare…», ha ammesso con sincerità. Bellingham, pur riconoscendo le sue lacune domestiche, è consapevole dell’influenza che ha sui giovani tifosi. «Che ti piaccia o no, la prossima generazione ti prende come modello. Preferisco considerarlo un privilegio», ha concluso. «Ho sempre detto che, fuori dal campo, voglio essere un gentiluomo», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di essere visto prima come persona e solo dopo come atleta. Questa visione, in un’epoca in cui i social media amplificano le aspettative, rappresenta un’importante riflessione per il mondo del calcio.