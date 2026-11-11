Lapo Becherini: “Sappiamo cosa si sbagliava. Sinner? Contano scivolate e genetica”

Lapo Becherini, preparatore atletico di Arthur Fils, ha commentato in un’intervista i problemi fisici che affliggono i top player del tennis, sottolineando l’importanza del controllo del corpo e la genetica. L’esperto ha anche parlato di Jannik Sinner, sottolineando come scivolate e predisposizione fisica possano influenzare la salute del giocatore. L’intervista è stata pubblicata il 11 novembre 2026.

La fisicità come moneta del regno

Becherini ha spiegato come nel tennis d’élite la fisicità sia diventata un elemento chiave, tanto da essere paragonata alla moneta del regno. “Racchetta e pallina viaggiano al cento per cento, come in F1, e la fisicità è diventata la moneta del regno”, ha detto. L’esperto ha sottolineato l’importanza di un lavoro quotidiano di prevenzione e correzione, che coinvolge il coach, lui stesso e i fisioterapisti. “Con lui bisogna mettere i puntini sulle i ogni giorno”, ha aggiunto. La salute è la base per poter giocare al meglio. Becherini ha sottolineato come la gestione del corpo e la prevenzione siano fondamentali per il successo di un atleta. “L’unica cosa che controlliamo è il miglioramento: tecnico, negli spostamenti, nella gestione di quel lavoro invisibile che sta fuori dal campo”, ha detto.

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La programmazione e le scelte dolorose

Becherini ha parlato anche del calendario e delle scelte che devono essere fatte per mantenere la salute del giocatore. “Il calendario non aiuta, certo: non tanto per le partite in più, quanto per le trasferte, i viaggi, il carico psicofisico”, ha detto. L’esperto ha sottolineato come le superfici omologate e la tecnica di scivolare su tutte le superfici possano logorare il corpo. “Scivolare su tutte le superfici, come fanno i migliori, può logorare di più: si sollecitano le articolazioni sotto certi angoli e si creano pressioni che senza scivolamento non nascerebbero”, ha spiegato.

La salute è la priorità. Becherini ha anche parlato del caso di Arthur Fils, che ha dovuto affrontare un infortunio alla schiena. “Siamo riusciti a portarlo alle ATP Finals senza risultati negli Slam, il che dice quanto abbia reso nei tornei che ha giocato”, ha detto. L’esperto ha sottolineato come la programmazione e la gestione del corpo siano fondamentali per il successo di un atleta. Becherini ha anche commentato i problemi di Jannik Sinner, sottolineando come scivolate e genetica possano influenzare la salute del giocatore. “Contano scivolate e genetica”, ha detto. L’esperto ha spiegato che non si può ignorare la predisposizione fisica di un atleta, ma è importante anche la tecnica e la gestione del corpo. “Sono sicuro che lui, con il suo staff, abbia ottimizzato tutto”, ha aggiunto.

Becherini ha anche parlato del ruolo dei preparatori e del lavoro di squadra necessario per mantenere la salute di un atleta. “Lavoriamo insieme al coach, ai fisioterapisti e a tutti i membri del team per garantire la migliore condizione fisica”, ha detto. L’esperto ha sottolineato come la salute sia la base per poter giocare al meglio e raggiungere gli obiettivi. Speriamo e Sinner sono convinto che ritornerà più forte di prima.