Zidane convoca Mayulu, il ‘titi’ preferito di Luis Enrique: “Mi ha detto di continuare a lavorare in sordina”

Zidane ha convocato Senny Mayulu, il ‘titi’ preferito di Luis Enrique, per la selezione francese, confermando il suo ruolo di talento in crescita. Il giocatore, nato nel 2006 e attualmente in prestito al PSG, ha ricevuto un messaggio diretto dal tecnico: “Mi ha detto di continuare a lavorare in sordina”. Mayulu, noto per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse posizioni, si prepara a fare il passo successivo nella sua carriera, passando dalla squadra Under 21 alla squadra nazionale. La sua strada è stata segnata da un percorso di crescita costante, con la sua prima esperienza in nazionale avvenuta nel 2024 sotto la guida di Luis Enrique.

Un talento in crescita, sostenuto da Luis Enrique

Mayulu, noto come ‘titi’ per la sua maturità e capacità di adattamento, ha visto il suo percorso accelerare grazie al lavoro di Luis Enrique, che lo ha formato e guidato fin dal 2024. Il tecnico ha espresso fiducia nel suo potenziale, sottolineando come il giocatore abbia dimostrato costanza e capacità di adattamento. “Ogni volta che ha giocato, ha mostrato il suo livello”, ha dichiarato Enrique dopo l’ultimo match. Mayulu, che ha giocato in diverse posizioni, ha dimostrato una versatilità rara, spesso giocando come centrocampista, laterale o estremo. La sua capacità di creare occasioni e di completare regate lo ha reso un elemento chiave nel PSG.

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Un percorso di crescita che porta alla nazionale

Dal 2023, Mayulu è stato parte integrante delle squadre giovanili francesi, passando attraverso le categorie Under 18, Under 19, Under 20 e, da novembre 2025, nella squadra Under 21. Ha partecipato a importanti competizioni, tra cui il cammino verso il Europeo 2026. La sua crescita è stata costante, con un aumento del peso nel team parigino, che lo ha visto giocare sempre più spesso. La sua partecipazione alla finale della Champions contro l’Inter nel 2025 ha segnato un momento importante nella sua carriera, con un gol decisivo che lo ha reso il secondo giocatore più giovane a segnare in una finale di Champions.

Mayulu, che ha giocato anche in un match di Coppa contro il Revel, ha dimostrato una maturità fuori dal suo età. Il suo percorso è stato supportato da Luis Enrique, che lo ha visto crescere e svilupparsi in modo naturale. La sua convocazione da Zidane rappresenta un riconoscimento del suo lavoro e del suo potenziale. Il giocatore, che ha sempre giocato in sordina, ora ha l’opportunità di fare il passo successivo nella sua carriera, passando dalla squadra Under 21 alla squadra nazionale.

La sua strada è ancora iniziata, ma il suo percorso è già stato segnato da un’esperienza di crescita costante, supportata da tecnici di alto livello. Mayulu, con la sua versatilità e capacità di adattamento, potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra francese nel prossimo futuro.