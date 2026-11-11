Oro per l’Ucraina, Italia femminile si ferma ai piedi del podio alle Olimpiadi Giovanili 2026

Alle Olimpiadi Giovanili 2026, in territorio senegalese, l’Italia femminile si è fermata ai piedi del podio, mentre l’oro è andato all’Ucraina. Dopo una partita epica contro il Venezuela, le gialloblu hanno vinto 4-3 ai supplementari, chiudendo una giornata intensa delle finali. L’Italia, pur avendo mostrato determinazione, non è riuscita a raggiungere la vetta, mentre l’Ucraina ha dimostrato una grande capacità di rimonta e resistenza. La finale per il bronzo ha visto l’Italia sconfitta 2-5 dall’Iran, che ha rimontato dopo un iniziale vantaggio.

Una partita epica tra Ucraina e Venezuela

La vittoria dell’Ucraina contro il Venezuela si è resa particolarmente emozionante, con un match che ha visto scambi di palle intensi e momenti di tensione. La squadra gialloblu ha dominato gran parte del match, ma il Venezuela ha mostrato una grande resistenza, riuscendo a pareggiare diverse volte. La partita si è conclusa ai supplementari, dove l’Ucraina ha trovato la vittoria grazie alla rete di Vlasenko, che ha deciso il match 4-3. La squadra ucraina ha dimostrato una grande capacità di rimonta e di mantenere il controllo del gioco, anche nei momenti più difficili.

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La finale per il bronzo e la prestazione dell’Iran

Nella finale per il bronzo, l’Italia ha affrontato l’Iran, che ha dimostrato una grande capacità di rimonta. Dopo un iniziale vantaggio dell’Italia, l’Iran ha riuscito a ribaltare la situazione, grazie a una doppietta di Moro e a un autogol di Melfi. La squadra asiatica ha dominato la ripresa, con Bagheri che ha segnato tre reti, portando il risultato a 2-5. L’Italia, pur avendo mostrato determinazione, non è riuscita a ribaltare la situazione, chiudendo al quarto posto. La partita tra Iran e Italia ha visto un mix di fortuna e bravura, con l’Iran che ha dimostrato una grande capacità di rimonta e di mantenere il controllo del gioco. La squadra iraniana ha mostrato una grande capacità di adattamento, riuscendo a rimontare dopo un iniziale vantaggio e a portare a casa la vittoria. L’Italia, pur avendo mostrato determinazione, non è riuscita a raggiungere la vetta, ma ha comunque dato prova di una grande capacità di gioco.

Domani sarà la volta del torneo maschile, in cui si giocherà per le medaglie. Il torneo vedrà il confronto tra Afghanistan e Marocco per il bronzo, mentre Portogallo e Argentina si sfideranno per l’oro. Il calcio a 5 alle Olimpiadi Giovanili 2026 ha visto una giornata intensa, con emozioni e risultati che hanno lasciato un segno indelebile. L’Italia, pur non riuscendo a vincere, ha dato prova di una grande capacità di gioco, mentre l’Ucraina ha dimostrato una grande capacità di rimonta e di mantenere il controllo del gioco.