Benatia svela tensioni con Rabiot, Longoria e De Zerbi nel Marsiglia

Mehdi Benatia ha rivelato dettagli sull’esperienza come direttore sportivo del Marsiglia, svelando le tensioni con il presidente Pablo Longoria, l’addio di Adrien Rabiot e i rapporti con Roberto De Zerbi. L’ex direttore sportivo, non più in carica dal marzo 2026, ha parlato in un’intervista a Canal+ di un periodo segnato da attriti, decisioni difficili e un clima di tensione all’interno del club. Benatia ha espresso rammarico per l’addio di Rabiot, sottolineando il rapporto personale e professionale che aveva con l’attaccante francese.

Le tensioni con Longoria e De Zerbi

Benatia ha descritto come le relazioni con Pablo Longoria, ex presidente del Marsiglia, fossero state complicate, soprattutto riguardo alla cessione di Rabiot al Milan. L’ex direttore sportivo ha spiegato che Longoria aveva fornito informazioni inesatte, portando a un disallineamento tra le aspettative e le decisioni. Quando gli ho detto che dovevamo incassare 35 milioni mi ha risposto che non era quello che gli avevano detto, ha ricordato Benatia, sottolineando l’incertezza e la mancanza di trasparenza. Le tensioni non si sono limitate al rapporto con Longoria. Benatia ha anche parlato dei metodi di Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, che avevano suscitato alcune perplessità. Ma Adri, non faccio io il programma, ha detto, indicando una mancanza di rispetto per le scelte del direttore sportivo.

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La rissa e l’addio di Rabiot

Un altro episodio che ha segnato l’esperienza di Benatia al Marsiglia è stato la rissa tra De Zerbi e il giocatore Rowe, avvenuta il 15 agosto 2025. L’episodio ha portato a una sospensione e ha creato un clima di tensione all’interno del club. Benatia ha raccontato come, a due giorni dalla sospensione, sperasse che Rabiot gli mandasse un messaggio, ma non ha ricevuto scuse fino a dopo la decisione delle sanzioni.

“Ogni volta che squillava il telefono pensavo fosse Adri”, ha ricordato Benatia, sottolineando l’importanza che aveva Rabiot per lui. Tuttavia, il rapporto si è deteriorato dopo la rissa, con la cessione di Rabiot al Milan che ha segnato un addio burrascoso per l’ex direttore sportivo. Benatia ha espresso il suo rispetto per Rabiot, definendolo un “vero uomo” e un “lavoratore serio”. L’ex direttore sportivo ha sottolineato come Rabiot fosse stato un punto di riferimento per la squadra, con un atteggiamento di serietà e rigore. “Ci aveva abituato a maggior serietà e rigore sugli orari, sulle colazioni”, ha detto, ricordando come Rabiot fosse stato un esempio di professionalità.

Nonostante le tensioni e le decisioni difficili, Benatia ha espresso la sua passione per il calcio e per il lavoro svolto al Marsiglia. “Puntando sulle emozioni uniche che questo sport sa regalare”, ha concluso, rafforzando l’idea che il calcio sia stato sempre il suo punto di riferimento. La cessione di Rabiot ha segnato un momento di crisi per il Marsiglia, con Benatia che ha espresso rammarico per l’addio dell’attaccante. L’ex direttore sportivo ha sottolineato come il rapporto con Rabiot fosse stato basato su emozioni e lavoro, ma la decisione di cederlo ha creato tensioni interne al club.

Le relazioni con Longoria e De Zerbi sono state complicate, con informazioni non chiare e metodi di allenamento che hanno suscitato perplessità. Benatia ha rivelato come la mancanza di trasparenza e il disaccordo sui metodi di allenamento abbiano contribuito a un clima di tensione all’interno del Marsiglia.