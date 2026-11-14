Dominik Szoboszlai porta la Hungaria verso la Primera

Dominik Szoboszlai ha guidato la Hungaria verso la Primera, con una vittoria netta contro la Georgia (2-0) nella Nations League. Il giocatore del Liverpool ha segnato entrambi i gol, portando la squadra di Marco Rossi in testa al Gruppo 2 della Liga B. La vittoria, ottenuta con un risultato tranquillo e senza drammi, ha consolidato la posizione dei magiaresi, che ora contano 10 punti in cinque partite. La Hungaria, che non ha mai segnato contro la Georgia in questa stagione, ha dimostrato una gestione tattica solida e una capacità di controllo del gioco inedita.

La vittoria di Szoboszlai e Varga

Il primo gol è arrivato al 73′ su un calcio di corner, con Szoboszlai che ha centrato la difesa e Varga che ha deviato il tiro verso la propria porta. Il secondo gol, decisivo, è stato realizzato da Szoboszlai stesso, che ha servito il “pase de la muerte” a Varga, che ha conclusato con precisione. La vittoria si è materializzata in modo lento ma costante, con la Hungaria che ha dominato il possesso palla e ha limitato le possibilità di reazione della squadra avversaria. La difesa, guidata da Giorgi Mamardashvili, ha reso difficile la vita ai giocatori della Georgia.

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La vittoria ha consolidato la leadership della Hungaria nel gruppo.

La posizione della Hungaria nel gruppo

La Hungaria, allenata da Marco Rossi, si trova al comando del Gruppo 2 con 10 punti, seguita da Irlanda del Nord (8) e Ucraina (4). La Georgia, con soli 2 punti, si trova in fondo alla classifica e non ha più possibilità di salvarsi. La vittoria contro la Georgia ha garantito alla Hungaria di poter partecipare ai “playoffs” di promozione alla Liga A, almeno virtualmente. La squadra, che ha dimostrato una crescita costante, si avvicina sempre di più alla categoria superiore. La vittoria ha anche rafforzato la fiducia nella squadra, con Szoboszlai che ha dimostrato una leadership chiara e una capacità di creare occasioni. La Hungaria, che non ha mai vinto contro la Georgia in questa stagione, ha finalmente ottenuto un risultato che la porta a un passo più vicino alla Primera. La prossima sfida, contro l’Irlanda del Nord, potrebbe essere decisiva per il futuro della squadra.

Dominik Szoboszlai: 2 gol

Barnabás Varga: 1 gol

Giorgi Mamardashvili: 1 salvataggio decisivo

La Hungaria si avvicina sempre di più alla Primera.

La vittoria contro la Georgia ha messo la Hungaria in una posizione di vantaggio nella Liga B, con la possibilità di giocarsi la promozione alla Liga A. La squadra, che ha dimostrato una gestione tattica solida e una capacità di controllo del gioco, si avvicina sempre di più alla categoria superiore. La prossima sfida, contro l’Irlanda del Nord, potrebbe essere decisiva per il futuro della squadra.