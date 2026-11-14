Tripletta azzurra in Coppa del Mondo, Cristino, Grandis e Favaretto sul podio

Una tripletta azzurra ha dominato la Coppa del Mondo di fioretto femminile a Plovdiv, con Anna Cristino, Aurora Grandis e Martina Favaretto che hanno conquistato il podio. La vittoria di Cristino, la prima in carriera, ha segnato un momento storico per la scherma italiana, mentre Grandis e Favaretto hanno completato il tris. L’evento, che si è svolto nel secondo appuntamento del circuito, ha visto un mix di derby e scontri internazionali, con risultati che hanno confermato la forza delle atlete azzurre.

Prima vittoria di Anna Cristino, un derby azzurro in semifinale

Anna Cristino ha vinto la sua prima gara in Coppa del Mondo, battendo Aurora Grandis per 15-9 in una semifinale che ha segnato un momento cruciale per entrambe. La vittoria di Cristino ha rappresentato un traguardo importante, mentre Grandis, pur non riuscendo a bissare il successo iniziale, ha comunque conquistato il podio. La sfida tra le due atlete è stata un derby azzurro che ha messo in mostra la competitività interna del team italiano.

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La vittoria di Cristino ha segnato un passo avanti nella carriera della scherma azzurra.

Tripletta azzurra, scontri internazionali e sconfitte in semifinale

La tripletta azzurra si è completata con la vittoria di Martina Favaretto, che ha sconfitto le giapponesi Yuka Ueno e Komaki Kikuchi rispettivamente per 15-7 e 15-11. Inoltre, Aurora Grandis ha battuto l’americana Lauren Scruggs per 15-7, chiudendo il trionfo italiano. Tuttavia, non tutti i derby italiani hanno avuto esiti positivi: Irene Bertini, dopo una vittoria contro Arianna Errigo per 15-5, è stata sconfitta all’ottavo di finale dall’ungherese Flora Pasztor per 15-10. Altri atleti hanno visto il loro cammino interrotto, tra cui Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Martina Sinigalia, che hanno perso rispettivamente contro Thibus, Miyawaki e Takeyama. Nonostante le sconfitte, la scherma azzurra ha dimostrato una forte presenza nel circuito mondiale.

Continuità del successo azzurro, nuove sfide e prossimi appuntamenti

Dopo lo storico poker nella tappa d’esordio a Takamatsu, la scherma italiana ha confermato il suo dominio anche a Plovdiv, con una tripletta che ha messo in mostra la solidità del team. I derby italiani non si sono conclusi, visto che Grandis ha sconfitto Martina Batini per 15-10 nei quarti di finale, mentre Cristino e Favaretto hanno vinto contro le giapponesi. L’evento ha segnato un altro passo avanti per la scherma azzurra, che si prepara a nuovi appuntamenti nel circuito mondiale. La Coppa del Mondo di fioretto femminile si è rivelata un’altra vittoria per l’Italia, con una squadra che ha dimostrato coesione e forza. La scherma azzurra, con le sue atlete, continua a fare parlare di sé nel mondo della competizione.