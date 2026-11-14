Tuchel replica a De la Fuente: “Non ho mai detto che c’è razzismo in Spagna”

Thomas Tuchel, allenatore della squadra inglese, ha risposto con fermezza a un’asserzione di razzismo da parte del presidente della federazione spagnola, José Luis De la Fuente, durante la conferenza stampa prima del match Nations League contro la squadra di Spagna. Tuchel ha sottolineato che non ha mai detto che in Spagna esiste razzismo, e ha espresso la sua frustrazione per la maniera in cui la questione è stata presentata. “Vais corriendo a decirle a vuestro entrenador que digo que hay racismo en España, yo nunca lo dije”, ha detto Tuchel, riferendosi a una frase attribuita a De la Fuente.

Un dibattito su razzismo e ambiente di gioco

La discussione ha riguardato l’ambiente di gioco e la presenza di episodi razzisti durante le partite. Tuchel ha sottolineato che la sua posizione è chiara: “Sono il primo a oppormi a questo tipo di atti”. Ha anche espresso la sua fiducia nel fatto che l’ambiente sia rispettoso, e ha rifiutato l’idea che il razzismo sia un problema in Spagna. “Io sempre ho detto che sempre aspetto un ambiente di rispetto”, ha aggiunto.

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De la Fuente, da parte sua, ha sottolineato l’importanza di un ambiente di gioco rispettoso e ha espresso la sua preoccupazione per eventuali episodi razzisti. Tuchel ha però ribadito che non ha mai fatto tali dichiarazioni, e ha espresso la sua frustrazione per la maniera in cui la questione è stata presentata. “Muy importante, fui muy educado e vais corriendo a decirle a vuestro entrenador que digo que hay racismo en España”, ha detto De la Fuente, ma Tuchel ha chiarito che non ha mai detto una cosa simile.

Un match di alto livello e le sfide future

Il match tra Spagna e Inghilterra, che si terrà domani, è stato descritto da Tuchel come un’occasione importante per entrambe le squadre. “Llegamos a un estadio muy difícil con el mejor equipo del mundo, queremos que sea un partido espectacular”, ha detto Tuchel, sottolineando l’importanza del contesto. La squadra inglese, che ha vinto il primo incontro contro la Spagna, cerca di ripetere il successo e di sconfiggere una squadra considerata invincibile.

Tuchel ha anche parlato del potenziale di alcuni giocatori, come Declan Rice, e ha espresso la sua fiducia nel fatto che la squadra possa migliorare. “Yo siempre he dicho que siempre espero un ambiente de respeto”, ha detto Tuchel, rafforzando la sua posizione. La squadra inglese, con un’ottima preparazione e un ambiente di gioco positivo, cerca di affrontare la sfida con la massima concentrazione. Il match, che si terrà in un ambiente di alta tensione, rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il loro potenziale. Tuchel ha espresso la sua fiducia nel fatto che la squadra possa raggiungere i suoi obiettivi, e ha sottolineato l’importanza di un ambiente di gioco rispettoso e costruttivo. “Espero sentirme libre para hacer lo que quiera como entrenador”, ha detto Tuchel, rafforzando la sua determinazione.