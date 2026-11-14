La nuova era dell’Argentina senza Messi inizia con un flop sugli spalti

La mancanza di Lionel Messi e i prezzi elevati dei biglietti hanno reso la Bombonera mezza vuota durante l’amichevole tra Argentina e Uruguay. La prima partita senza la stella del calcio mondiale ha visto un calo significativo dell’affluenza, con settori dello stadio del Boca Juniors rimasti semivuoti. L’assenza del “Pulce”, ora impegnato solo in MLS con l’Inter Miami, ha ridotto l’entusiasmo del pubblico, già non particolarmente attratto da una gara non competitiva. I prezzi dei biglietti, fissati dall’AFA, partivano da circa 55 euro e arrivavano fino a 170 euro, cifre considerate proibitive per molti tifosi argentini.

Un’immagine insolita per la squadra campione del mondo

La partita, disputata alla Bombonera, ha offerto un’immagine insolita per la squadra che ha vinto la Coppa del Mondo. L’affluenza limitata ha accompagnato anche la prestazione sul campo: l’Uruguay ha vinto per 2-1, rendendo ancora più amara una serata da dimenticare per la selezione di Lionel Scaloni. La scarsa partecipazione del pubblico ha messo in luce una situazione di tensione, con un’atmosfera non all’altezza dell’importanza della squadra. La mancanza di Messi, ormai fuori dal giro della Nazionale, ha avuto un impatto notevole, non solo sulle gradinate, ma anche sul morale della squadra.

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Un’era nuova, ma con sfide in vista

La mancanza di Messi segna l’inizio di una nuova era per l’Argentina, simile a quella del Portogallo senza Cristiano Ronaldo. La squadra, che ha vinto la Coppa del Mondo, si trova ora a dover affrontare una fase di transizione, con un pubblico che non sembra più affezionato come in passato. I prezzi dei biglietti, fissati dall’AFA, hanno contribuito a ridurre l’interesse per le partite, anche quelle amichevoli. La scarsa affluenza ha reso la Bombonera un luogo poco vivace, a differenza di quanto accadeva quando Messi era presente. La sfida non è solo sul campo, ma anche sulle gradinate, dove l’entusiasmo sembra essere in calo.

La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e i responsabili del calcio argentino. L’assenza di un leader come Messi ha creato un vuoto difficile da colmare, anche se la squadra continua a giocare con un certo livello. La partita contro l’Uruguay ha messo in luce le sfide di questa nuova era, con un pubblico che non si mostra più entusiasta come in passato. La mancanza di un simbolo come Messi ha avuto un effetto profondo, non solo sugli spalti, ma anche sul morale della squadra.

La scarsa affluenza alla Bombonera ha reso la partita un evento poco celebrato, a differenza di quanto accadeva in passato. I tifosi, pur appassionati, si trovano a dover affrontare un calcio che non è più lo stesso senza Messi. La mancanza del “Pulce” ha ridotto l’entusiasmo, anche se la squadra continua a giocare con un certo livello. La sfida non è solo sul campo, ma anche sulle gradinate, dove l’interesse sembra essere in calo. La nuova era dell’Argentina, pur con le sue sfide, deve trovare un modo per riconquistare l’entusiasmo del pubblico.