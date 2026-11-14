Kevin De Bruyne e il Napoli: un rapporto in crisi, ma il mercato olandese si muove

La relazione tra Kevin De Bruyne e il Napoli sembra essere in un momento di crisi, con i tifosi azzurri che non hanno accolto bene le ultime dichiarazioni della moglie del giocatore, Michele Locroix. Le voci di mercato si moltiplicano, e i commenti sui social spingono l’ex Manchester City verso un addio. Tuttavia, il calcio olandese sembra essere in attesa di un passo decisivo, con il PSV Eindhoven che ha iniziato i contatti con l’entourage del belga, segnando un possibile spostamento.

Un rapporto in crisi, ma non concluso

La storia d’amore tra De Bruyne e il Napoli, se mai esistita, sembra non essere mai iniziata. Dopo un avvio convincente, un infortunio lungo e fastidioso, un cambio di allenatore e tanti problemi nella stagione attuale, il distacco tra il giocatore e la squadra è crescente. L’ultimo episodio che ha scatenato la reazione dei tifosi azzurri è stato l’entusiasmo eccessivo di un centinaio di supporter all’uscita di un negozio in via Toledo, che ha portato a una riduzione quasi totale delle apparizioni pubbliche del belga.

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Le parole della moglie hanno scatenato la reazione dei tifosi

Le dichiarazioni di Michele Locroix, la moglie di De Bruyne, al magazine Nina, hanno suscitato irritazione tra i tifosi. La donna ha espresso desiderio di vivere nel Limburgo, a meno di un’ora da Eindhoven, e ha sottolineato che la vita a Napoli è limitata e non divertente. Queste parole, sebbene non siano dirette ai tifosi, hanno alimentato un dibattito acceso sui social, con commenti come “Chiedilo a Dries Mertens come si vive qui” o “Se non volete stare a Napoli potete anche andare via, nessuno vi obbliga”.

Il calcio olandese si prepara all’ingaggio

Nel contesto del calcio olandese, il PSV Eindhoven, squadra che ha già accolto l’ex interista Ivan Perisic, sembra essere interessato a De Bruyne. Dalle colonne di Voetbal International si parla di una trattativa concreta, con i primi contatti avviati con l’entourage del belga e colloqui positivi. Inoltre, i media di Eindhoven segnalano la presenza del dirigente sportivo Earnest Stewart in tribuna per la prossima gara di Nations League tra Belgio e Italia, un evento che potrebbe accelerare i passi.

Il ct del Belgio dà un’indicazione chiara

Il ct del Belgio, Mark van Bommel, ha espresso un parere significativo: “Deve prendere la decisione da solo, ma non vive lontano da qui e il calcio olandese gli si addice. Il suo stile di gioco offensivo, la sua voglia di giocare sempre a calcio, gli si addice perfettamente”. Queste parole, sebbene non siano un impegno formale, danno un’indicazione chiara sulle possibilità future del giocatore. Il Napoli, intanto, sembra voler ringiovanire la rosa, con la cessione di De Bruyne in cima alla lista delle priorità. Il giocatore, non più nel pieno della sua carriera e con uno stipendio elevato, potrebbe essere un’opzione chiave per un nuovo ciclo. Tuttavia, la decisione finale resterà a lui, con il mercato olandese che attende con interesse il proseguo delle trattative.