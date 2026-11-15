Ronaldinho, simbolo del calcio giocato col sorriso: Dida e Serginho a Ravenna per vederlo giocare

Dida e Serginho, due ex compagni di squadra e connazionali, si sono recati a Ravenna per assistere al ritorno in campo di Ronaldinho, 46 anni, in cerca del suo goal numero 300 in carriera. L’evento, avvenuto durante un derby contro il Forlì, ha visto l’ex portiere del Milan e l’ex difensore brasiliano esprimere apprezzamento per il talento e l’entusiasmo del giocatore. “E’ il simbolo del calcio giocato col sorriso, rende possibile l’impossibile”, hanno detto entrambi, condividendo un’esperienza che unisce passato e presente.

Un legame duraturo con il calcio

Ronaldinho, che ha visto sfilare nomi come Buffon, Zambrotta e Pirlo, è sempre stato accompagnato da un’energia contagiosa. Dida, ex portiere del Milan, ha espresso soddisfazione per il ritorno in campo del Gaucho, ricordando momenti chiave come il goal all’Inghilterra nel 2002 e l’assist a Giuly nella sconfitta. “E’ una persona sempre allegra e felice e appassionata di calcio”, ha sottolineato, riconoscendo l’impatto che Ronaldinho ha avuto sul mondo del calcio.

Pubblicità

Un simbolo per i bambini

Per Serginho, ex difensore brasiliano, Ronaldinho rappresenta un modello di calcio giocato con entusiasmo e passione. “Ronaldinho è sempre stato per noi brasiliani il simbolo del calcio giocato per strada col sorriso”, ha detto, sottolineando come il giocatore abbia trasmesso questa filosofia di gioco. L’entusiasmo di Ronaldinho ha reso i bambini appassionati del calcio, un’eredità che continua a influenzare il mondo del calcio.

La sua carriera, che ha visto sfilare nomi come Toni, Totti e Pirlo, è sempre stata accompagnata da un’energia contagiosa. Dida ha espresso soddisfazione per il ritorno in campo del Gaucho, ricordando momenti chiave come il goal all’Inghilterra nel 2002 e l’assist a Giuly nella sconfitta. “E’ una persona sempre allegra e felice e appassionata di calcio”, ha sottolineato, riconoscendo l’impatto che Ronaldinho ha avuto sul mondo del calcio. Ronaldinho, con il suo sorriso e la sua passione, ha sempre rappresentato un’esperienza unica nel calcio. Dida e Serginho, due ex compagni di squadra, hanno espresso il loro apprezzamento per il talento e l’entusiasmo del giocatore. “E’ il simbolo del calcio giocato col sorriso, rende possibile l’impossibile”, hanno detto, condividendo un momento speciale che unisce passato e presente.

La sua carriera, che ha visto sfilare nomi come Toni, Totti e Pirlo, è sempre stata accompagnata da un’energia contagiosa. Dida ha espresso soddisfazione per il ritorno in campo del Gaucho, ricordando momenti chiave come il goal all’Inghilterra nel 2002 e l’assist a Giuly nella sconfitta. “E’ una persona sempre allegra e felice e appassionata di calcio”, ha sottolineato, riconoscendo l’impatto che Ronaldinho ha avuto sul mondo del calcio. Ronaldinho, con il suo sorriso e la sua passione, ha sempre rappresentato un’esperienza unica nel calcio. Dida e Serginho, due ex compagni di squadra, hanno espresso il loro apprezzamento per il talento e l’entusiasmo del giocatore. “E’ il simbolo del calcio giocato col sorriso, rende possibile l’impossibile”, hanno detto, condividendo un momento speciale che unisce passato e presente.