Lautaro Martinez spinge per rientrare: settimana decisiva per l’Inter

Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter, spinge per tornare in campo dopo un mese di assenza per un infortunio ai flessori della coscia sinistra. La settimana prossima sarà decisiva per il suo rientro, con l’obiettivo di farlo tornare al meglio per la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica prossima. Il giocatore, rimasto a Milano per lavorare in maniera adeguata, ha seguito le sedute di allenamento a San Siro, come testimoniato sui suoi profili social. La squadra, però, dovrà valutare con attenzione la sua condizione, considerando il rischio di ricadute muscolari.

Un mese di assenza e un’assenza sentita

Lautaro ha saltato il giro di convocazioni con l’Argentina e ha seguito le partite dall’alto della tribuna, sentendo la mancanza del suo contributo in campo. La sua assenza ha messo a dura prova la squadra, che ha dovuto fare i conti con la sua assenza in diversi momenti chiave, tra cui il derby di Milano. Il suo rientro, se avverrà, sarà fondamentale per il reparto offensivo, soprattutto con la mancanza di Pio Esposito e l’assenza di Bonny per infortunio. Il tecnico Chivu valuterà le condizioni di Thuram, che ha trascinato la squadra nelle ultime partite, ma il ritorno di Lautaro potrebbe aprire nuove possibilità.

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La squadra ha trovato i giusti correttivi, ma senza Lautaro la vita si fa più dura.

Precauzioni e valutazioni per un rientro sicuro

Lo staff medico interista ha preso le dovute precauzioni per permettere al giocatore di ritrovare la condizione necessaria. L’obiettivo è farlo tornare al meglio, senza correre rischi. Il rientro contro l’Atalanta dovrà essere dosato, visto che poco dopo ci sarà un altro match importante in Champions contro lo Stoccarda. L’Inter, però, non può permettersi di non contare su Lautaro, soprattutto con la prossima serie di impegni che include la Coppa Italia e la Supercoppa. Il giocatore, però, non vuole prendere in considerazione scenari simili a quelli del passato, quando dopo un lungo stop aveva rientrato contro la Roma, segnando una doppietta, ma poi si era fermato nuovamente per un problema al polpaccio.

Il conto pagato dal Toro fin qui è già alquanto salato.

La mancanza di Lautaro ha avuto un impatto significativo sulle prestazioni della squadra, con 7 partite saltate su 15 stagionali. Senza il suo capitano, la vita si fa più dura, anche se l’Inter ha trovato dei correttivi, soprattutto grazie a Thuram, che ha sempre giocato titolare nelle ultime nove partite. Il popolo nerazzurro, però, aspetta con ansia il ritorno del suo leader, che potrebbe fare la differenza nella prossima fase della stagione. La settimana prossima sarà cruciale per capire se il giocatore potrà tornare al meglio e contribuire al successo della squadra.