Allegri e il Napoli in costante evoluzione: 15 formazioni diverse in stagione

Il Napoli, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha visto sfociare in una stagione di costante evoluzione, con ben 15 formazioni diverse schierate in campo. L’alternanza di schemi e giocatori è diventata una caratteristica del campionato, spesso determinata da infortuni e necessità tattiche, piuttosto che da scelte di stile. L’allenatore, noto per la sua capacità di sfruttare al massimo la rosa a disposizione, ha adattato le strategie in base alle disponibilità, cercando sempre di trovare un equilibrio tra continuità e innovazione.

Una stagione di continui cambiamenti

Da inizio campionato, il Napoli ha visto modificarsi costantemente la formazione, con un’alternanza di schemi che ha reso difficile stabilire un modello fermo. L’idea iniziale era il 4-3-3, con Hojlund come centravanti, ma questa è andata incontro a molte modifiche a causa di assenze e infortuni. L’organico, pur essendo in gran numero, ha visto un’alternanza di ruoli e posizioni, con giocatori che si spostavano da un’area all’altra per cercare di compensare le mancanze.

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La continuità di Rrahmani e Rafa Marin in difesa è stata un punto fermo.

Due centrali difensivi, Rrahmani e Rafa Marin, hanno mantenuto una presenza costante, spesso giocando insieme e alternando con Badiashile e Beukema. Sulle fasce laterali, invece, si sono alternati Olivera e Spinazzola, con Di Lorenzo e Vergara come alternative quando uno dei due non era disponibile. L’alternanza ha reso la difesa sempre in movimento, ma anche un po’ instabile, a causa della mancanza di continuità.

Il centrocampo in evoluzione

Il centrocampo ha visto un’alternanza tra formazioni a tre e a due, con schemi come il 3-5-2, il 3-4-2-1 e il 3-4-3, alternati al 4-2-3-1. L’idea di base era di utilizzare Anguissa e McTominay per scortare Lobotka, ma con l’assenza del portoghese, l’allenatore ha sperimentato diverse soluzioni. Gilmour, ad esempio, ha giocato 703 minuti e si è posizionato undicesimo nella speciale classifica, dimostrando come ogni giocatore abbia avuto il suo momento.

De Bruyne e il suo ruolo flessibile hanno reso il centrocampo più dinamico.

Il belga, De Bruyne, ha avuto un ruolo chiave, spesso spostandosi tra posizioni diverse, come interno, trequartista o mezzala. La sua versatilità ha permesso a Allegri di adattare il gioco in base alle esigenze, anche in momenti di crisi. L’alternanza tra lui e Gilmour, o tra lui e McTominay, ha reso il centrocampo sempre in movimento, ma anche in grado di adattarsi alle situazioni.

Un attacco in continua ricerca di equilibrio

Il reparto offensivo, guidato da Hojlund, ha visto un’alternanza tra posizioni e ruoli, con il centravanti che ha spesso giocato come interno o trequartista. Lucca ha avuto due occasioni da titolare, ma è sempre stato Hojlund il riferimento del gruppo. A destra, invece, si sono alternati Politano, Neres e altri giocatori, con la possibilità di utilizzare due trequartisti dietro la punta, come De Bruyne o Giovane. L’alternanza ha reso l’attacco sempre in movimento, ma anche un po’ imprevedibile. La stagione del Napoli, sotto la guida di Allegri, è diventata un esempio di adattamento e flessibilità, con un’alternanza di formazioni che ha reso il campionato un’esperienza unica. L’allenatore, pur avendo a disposizione una rosa di ventiquattro giocatori, ha cercato di valorizzare ogni singolo elemento, anche se a volte l’alternanza ha reso difficile trovare un equilibrio stabile.