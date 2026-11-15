Le leggende del Ajax e del Barça si uniscono per una causa benefica

Le leggende del Ajax e del Barça si sono ritrovate per un evento benefico, un momento che ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. L’evento si è svolto il 15 novembre 2026, con l’aggiornamento delle fonti alle ore 18:57. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.

Un evento di solidarietà tra due storiche squadre

Le leggende del Ajax e del Barça si sono unite per un evento di solidarietà, un momento che ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.

Pubblicità

La solidarietà tra due storiche squadre si è concretizzata in un evento benefico.

Le immagini raccontano un momento di unità e ricordo

Le immagini dell’evento mostrano momenti di gioco e di famiglia, con giocatori che si ritrovano per ricordare le loro esperienze passate. Tra i partecipanti, si possono notare nomi come Patrick Kluivert, che ha celebrato un gol con la maglia del Ajax, e Jari Litmanen, che ha partecipato al calentamento. Altre immagini mostrano momenti di celebrazione, come quando Nolito, Boja, Aleix Vidal, Roger García e Trashorras hanno festeggiato un gol. L’evento ha visto anche la partecipazione di giocatori come Saviola, che ha mostrato la sua abilità in campo, e Eric Abidal, che ha partecipato attivamente all’evento.

Un ricordo condiviso tra le leggende

Le leggende del Ajax e del Barça si sono ritrovate per un evento che ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.

Le immagini dell’evento mostrano momenti di gioco e di famiglia, con giocatori che si ritrovano per ricordare le loro esperienze passate. Tra i partecipanti, si possono notare nomi come Patrick Kluivert, che ha celebrato un gol con la maglia del Ajax, e Jari Litmanen, che ha partecipato al calentamento. Altre immagini mostrano momenti di celebrazione, come quando Nolito, Boja, Aleix Vidal, Roger García e Trashorras hanno festeggiato un gol. L’evento ha visto anche la partecipazione di giocatori come Saviola, che ha mostrato la sua abilità in campo, e Eric Abidal, che ha partecipato attivamente all’evento.

Van der Vaart e Aleix Vidal si sono ritrovati in un momento di famiglia.

Sneijder e Sergi hanno partecipato a un momento di celebrazione.

De Boer e Giuly hanno partecipato a un evento benefico.

Litmanen e Babel hanno partecipato al calentamento.

Roger García e Trashorras hanno festeggiato un gol.

L’evento ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre, con momenti di gioco e di famiglia. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.