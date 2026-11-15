Le leggende del Ajax e del Barça si uniscono per una causa benefica
Le leggende del Ajax e del Barça si uniscono per una causa benefica, con immagini di famiglia e momenti di gioco.
Le leggende del Ajax e del Barça si sono ritrovate per un evento benefico, un momento che ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. L’evento si è svolto il 15 novembre 2026, con l’aggiornamento delle fonti alle ore 18:57. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.
Un evento di solidarietà tra due storiche squadre
Le leggende del Ajax e del Barça si sono unite per un evento di solidarietà, un momento che ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.
La solidarietà tra due storiche squadre si è concretizzata in un evento benefico.
Le immagini raccontano un momento di unità e ricordo
Le immagini dell’evento mostrano momenti di gioco e di famiglia, con giocatori che si ritrovano per ricordare le loro esperienze passate. Tra i partecipanti, si possono notare nomi come Patrick Kluivert, che ha celebrato un gol con la maglia del Ajax, e Jari Litmanen, che ha partecipato al calentamento. Altre immagini mostrano momenti di celebrazione, come quando Nolito, Boja, Aleix Vidal, Roger García e Trashorras hanno festeggiato un gol. L’evento ha visto anche la partecipazione di giocatori come Saviola, che ha mostrato la sua abilità in campo, e Eric Abidal, che ha partecipato attivamente all’evento.
Un ricordo condiviso tra le leggende
Le leggende del Ajax e del Barça si sono ritrovate per un evento che ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.
Le immagini dell’evento mostrano momenti di gioco e di famiglia, con giocatori che si ritrovano per ricordare le loro esperienze passate. Tra i partecipanti, si possono notare nomi come Patrick Kluivert, che ha celebrato un gol con la maglia del Ajax, e Jari Litmanen, che ha partecipato al calentamento. Altre immagini mostrano momenti di celebrazione, come quando Nolito, Boja, Aleix Vidal, Roger García e Trashorras hanno festeggiato un gol. L’evento ha visto anche la partecipazione di giocatori come Saviola, che ha mostrato la sua abilità in campo, e Eric Abidal, che ha partecipato attivamente all’evento.
- Van der Vaart e Aleix Vidal si sono ritrovati in un momento di famiglia.
- Sneijder e Sergi hanno partecipato a un momento di celebrazione.
- De Boer e Giuly hanno partecipato a un evento benefico.
- Litmanen e Babel hanno partecipato al calentamento.
- Roger García e Trashorras hanno festeggiato un gol.
L’evento ha visto la partecipazione di giocatori e ex calciatori di entrambe le squadre, con momenti di gioco e di famiglia. L’evento, organizzato per sostenere una causa sociale, ha visto la partecipazione di nomi storici del calcio europeo, con immagini che mostrano momenti di gioco e di famiglia. Tra i partecipanti, si sono distinti giocatori come Van der Vaart, Aleix Vidal, Sneijder, Sergi, De Boer, Giuly, Litmanen, Babel, Roger García e molti altri. L’evento ha visto anche la partecipazione di ex allenatori e giocatori, come El Chapi Ferrer, che ha allenato il Barça.