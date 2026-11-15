Nacho Gil: “Il mio gol è entrato perché lui ha voluto”

Il Tenerife ha vinto in una giornata emozionante, dedicata a Jesús de Miguel, con un gol che ha sancito la vittoria e il sollievo per un gruppo in lutto. Nacho Gil, autore del goal decisivo, ha espresso emozioni intense, dicendo: “Il mio gol è entrato perché lui ha voluto”. La squadra, dopo una settimana devastante per le emozioni, ha trovato un momento di sollievo con la vittoria, pur rimanendo legata al ricordo del compagno scomparso.

Una vittoria per ricordare

Il Tenerife ha vinto contro il Ceuta, un risultato che ha riacceso la speranza per un gruppo che ha dovuto convivere con il dolore. La vittoria è stata dedicata a Jesús de Miguel, un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nel club. Nacho Gil, in particolare, ha espresso il suo dolore e la sua gratitudine, dicendo che il goal è stato un modo per onorare la memoria del compagno. Il gol è entrato perché lui ha voluto, ha dichiarato il giocatore, con un mix di emozione e determinazione.

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Un momento di sollievo e di dolore

Il tecnico Álvaro Cervera ha riconosciuto la difficoltà del momento, sottolineando che la squadra ha dovuto affrontare un contesto estremamente emotivo. “Stavamo in una situazione difficile”, ha detto, aggiungendo che la vittoria è stata un sollievo, ma non ha cancellato il dolore. Anche il pubblico ha giocato un ruolo importante, supportando la squadra e aiutandola a trovare la forza necessaria per proseguire. Tutto il mondo ha voluto aiutarci, ha spiegato Cervera, riconoscendo il ruolo del pubblico. Nacho Gil, però, ha espresso un dolore profondo, dicendo che la tristezza continuerà a accompagnare la squadra. “Questo costerà, perché ovviamente non lo supereremo mai”, ha affermato, con un tono di sincerità e dolore. Il giocatore ha anche ammesso di non voler parlare molto, ma la sua emozione è stata evidente. “Se parlo molto, le lacrime torneranno”, ha detto, mostrando la sua vulnerabilità. La vittoria, per lui, è stata un modo per esprimere ciò che le parole non potevano.

La vittoria non ha cancellato il dolore, ma ha dato un momento di sollievo al gruppo. Il Tenerife, però, deve imparare a convivere con questa esperienza e a trovare la forza per proseguire. “Ora dobbiamo imparare a vivere con questo e a tenere i ricordi più belli”, ha detto Cervera, riconoscendo che il momento è stato unico e difficile. La squadra dovrà prepararsi per la prossima gara, ma il ricordo di Jesús de Miguel rimarrà sempre con loro.

Nacho Gil, inoltre, ha espresso la sua volontà di tornare alla routine, dicendo che il calcio è la sua via per trovare un po’ di sollievo. “Volevo iniziare quanto prima per tornare alla normalità e giocare a calcio”, ha detto, mostrando la sua determinazione. La squadra, però, dovrà affrontare la sfida con il cuore pesante, ma con la forza necessaria per proseguire. Il calcio è la via per trovare sollievo, ha concluso il giocatore, con un tono di speranza e dolore.