Milan, obiettivi chiari per gennaio: Cardinale non si farà dire di no

Il Milan si prepara a gennaio con un piano chiaro e ambizioso, come ha spiegato Gerry Cardinale, presidente del fondo RedBird Capitals che controlla la società. L’obiettivo è tornare competitivo in Italia e in Europa, e per farlo, il presidente non si farà dire di no quando si tratta di portare a Milano giocatori di alto livello. L’annuncio arriva in un contesto in cui la squadra, allenata da Ruben Amorim, ha bisogno di rinforzi per tornare a vincere e competere con i migliori club del mondo.

Obiettivi chiari per il mercato invernale

Cardinale ha sottolineato l’importanza di non limitare le scelte economiche quando si tratta di portare giocatori che possono aiutare il Milan a tornare ai vertici. L’imprenditore ha espresso la volontà di non ricevere “no” per i giocatori che la squadra desidera, anche se i costi potrebbero essere elevati. Questo atteggiamento si sposa con le richieste dell’allenatore portoghese, che ha già espresso diverse esigenze per la rosa.

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Il presidente ha chiarito che non permetterà a nessuno di bloccare le scelte del club per motivi economici.

Ruben Amorim, che ha guidato la squadra in una stagione difficile a causa di infortuni e problematiche non risolte, ha chiesto già diverse modifiche alla rosa. La priorità è quella di completare il lavoro di sfoltimento della squadra, eliminando giocatori non utili. Poi, ha richiesto un nuovo difensore centrale bravo coi piedi, un esterno puro di ruolo, un centrocampista con goal nelle gambe e un’alternativa già pronta e credibile a Goncalo Ramos. Queste richieste sono state condivise con Cardinale, che ha espresso la sua disponibilità a soddisfarle.

Obiettivi specifici: Endrick, Inacio e altri

Tra i giocatori che interessano al Milan, ci sono nomi come Endrick, il talento brasiliano del Real Madrid, e Goncalo Inacio, difensore del Sporting Lisbona. Il presidente ha espresso la volontà di portare a Milano giocatori che possono aiutare la squadra a tornare competitiva. Inoltre, sono in corso trattative per Nicolò Tresoldi, mentre sono stati sondati anche giocatori come Esmir Bajaraktarevic e Maxim De Cuyper.

Cardinale ha ribadito che il Milan dovrà competere con i migliori club del mondo, non solo in Italia ma anche in Europa.

Il presidente ha anche sottolineato l’importanza di non limitare le scelte economiche, soprattutto se si tratta di giocatori che possono aiutare il Milan a tornare ai vertici. Questo atteggiamento si sposa con l’obiettivo di portare il club a competere con i migliori club del mondo, non solo in Italia ma anche in Europa. Il Milan, con il supporto di Cardinale, si prepara a gennaio con un piano ambizioso e chiaro, che mira a rafforzare la squadra e a tornare ai vertici del calcio internazionale. Le scelte saranno guidate da una volontà di non limitare le possibilità del club, anche se i costi potrebbero essere elevati.