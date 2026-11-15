Paula Blasi si infortuna in bici durante un’uscita quotidiana, ma torna a allenarsi con il braccio in gesso

Paula Blasi, vincitrice della Vuelta 2026, ha subito un infortunio durante un’uscita quotidiana in bicicletta, causando una frattura al braccio sinistro. L’incidente si è verificato mentre la ciclista si dirigeva a una fruteria, quando un oggetto nascosto sul suolo le ha fatto perdere l’equilibrio. Nonostante l’incidente, Blasi ha già iniziato a tornare ad allenarsi, utilizzando una bicicetta statica con il braccio in gesso. L’evento ha segnato l’inizio della sua pretemporada con il team Movistar, con cui ha firmato un contratto di tre anni, fino al 2029.

Un infortunio durante la preparazione della stagione

L’incidente si è verificato all’inizio della preparazione della sua prima stagione con il Movistar, un team con cui Blasi ha scelto di unirsi dopo aver vinto la Vuelta 2026, terminato quinta al Tour de France e raggiunto il terzo posto nel ranking UCI. La ciclista, originaria di Esplugues de Llobregat, ha condiviso il momento dell’incidente attraverso un video su YouTube, in cui ha spiegato come si sta adattando al nuovo infortunio. La frattura al braccio sinistro le ha reso necessario l’utilizzo di un gesso per il periodo di recupero.

Pubblicità

Blasi ha già iniziato a tornare ad allenarsi con il braccio in gesso, seguendo un programma specifico per mantenere la forma fisica senza aggravare l’infortunio. Nelle sue sessioni, la ciclista utilizza una bicicetta statica, permettendole di mantenere la resistenza senza dover muovere il braccio ferito. La sua determinazione e la sua capacità di adattarsi al nuovo scenario sono state sottolineate da chi la segue da vicino, sia nel mondo del ciclismo che tra i suoi fan.

Un futuro promettente nonostante l’incidente

La situazione ha suscitato interesse nel mondo del ciclismo, con molti che hanno espresso solidarietà e speranza per il suo recupero. Blasi, 23 anni, è considerata una delle promesse più interessanti del ciclismo moderno, grazie alle sue prestazioni in giro e alla sua capacità di competere a livello internazionale. Nonostante l’incidente, la sua carriera sembra essere in fase di crescita, con obiettivi ambiziosi per il futuro. La sua esperienza rappresenta un caso di resilienza e adattamento, dimostrando come anche un infortunio improvviso possa essere superato con determinazione e lavoro. Blasi, con il braccio in gesso, continua a mostrare la sua passione per il ciclismo, dimostrando che la sua carriera non è stata interrotta, ma semplicemente modificata per permetterle di tornare al top in modo sicuro e sostenibile.

Blasi ha già iniziato a tornare ad allenarsi, seguendo un programma specifico per mantenere la forma fisica senza aggravare l’infortunio. Nelle sue sessioni, la ciclista utilizza una bicicetta statica, permettendole di mantenere la resistenza senza dover muovere il braccio ferito. La sua determinazione e la sua capacità di adattarsi al nuovo scenario sono state sottolineate da chi la segue da vicino, sia nel mondo del ciclismo che tra i suoi fan.

La situazione ha suscitato interesse nel mondo del ciclismo, con molti che hanno espresso solidarietà e speranza per il suo recupero. Blasi, 23 anni, è considerata una delle promesse più interessanti del ciclismo moderno, grazie alle sue prestazioni in giro e alla sua capacità di competere a livello internazionale. Nonostante l’incidente, la sua carriera sembra essere in fase di crescita, con obiettivi ambiziosi per il futuro.