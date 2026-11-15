Romário chiede la dimissione di Ancelotti: “Basta, vai via”

Romário, leggenda del calcio brasiliano, ha espresso un forte disappunto nei confronti di Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale brasiliana, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone in un match amistoso giocato a Singapore. L’ex attaccante del Barcelona, ora senatore, ha pubblicato un lungo messaggio sui social network in cui ha chiesto la dimissione del tecnico: “¡Ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate”. L’episodio si colloca in un contesto di crescente tensione tra il tecnico e la squadra, con Ancelotti stesso espulso durante il match per aver reclamato una fallo al direttore di gara.

La sconfitta e le critiche

La sconfitta di Brasile contro il Giappone, che ha visto il Giappone vincere per la seconda volta nella storia contro la squadra canarina, ha scatenato reazioni forti da parte di giocatori e tifosi. Romário ha sottolineato come il momento non sia più adatto a Ancelotti, che ha contratto il ruolo nel 2025 e ha rinnovato il suo contratto fino al 2030. “Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir corriendo el riesgo”, ha scritto il calciatore, aggiungendo che la squadra non può permettersi di correre ulteriori rischi.

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Un appello al presidente della CBF

Romário ha anche rivolto un appello al presidente della Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaúd, chiedendogli di dimostrare “la valentía de tomar una decisión”. L’ex giocatore ha sottolineato come Ancelotti, pur essendo considerato uno dei grandi allenatori del calcio mondiale, non abbia la capacità di guidare la squadra nazionale. “No creo que tuviera la experiencia necesaria para dirigir este tipo de partido”, ha detto Romário, pur riconoscendo le qualità del tecnico nei contesti club. La situazione si complica ulteriormente con il contesto del recente Mondiale, in cui Brasile è stata eliminata da Norvegia ai quarti di finale. Ancelotti, pur essendo un allenatore di grande esperienza, ha visto crescere le critiche dopo la sconfitta in amichevole. La sua espulsione durante il match ha ulteriormente alimentato le tensioni, con giocatori come Raphinha che hanno subito la stessa sorte. Romário, però, non si ferma qui: il suo appello è chiaro e diretto, e potrebbe aprire una discussione più ampia sul ruolo dell’allenatore nella squadra nazionale brasiliana.

La decisione di Romário non è solo un commento personale, ma rappresenta un segnale forte da parte di una figura storica del calcio brasiliano. Il suo intervento potrebbe influenzare le scelte future del calcio brasiliano, soprattutto in un momento in cui la squadra nazionale cerca di ristabilire la sua posizione nel panorama internazionale. La questione non è solo tecnica, ma anche di leadership e di fiducia, elementi chiave per il successo di una squadra.

Romário chiede la dimissione di Ancelotti dopo la sconfitta di Brasile

Ancelotti espulso durante il match amistoso contro il Giappone

La squadra brasiliana cerca di ristabilire la sua posizione nel calcio internazionale

La situazione potrebbe evolvere in modo significativo, con il presidente della CBF che dovrà prendere una decisione. Romário, con la sua voce, ha espresso un’opinione chiara e diretta, ma il futuro del tecnico dipenderà da fattori esterni e interni, come la performance della squadra e la reazione del resto del mondo del calcio brasiliano.