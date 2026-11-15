Trace Crowe si conferma leader al terzo giro dell’Austin Championship

Trace Crowe si tiene stretta la testa ad Austin dopo tre giri, mantenendo il comando al terzo giro dell’Austin Championship presented by Compliance Solutions. Il trentenne, in forma straordinaria, si conferma leader con un totale di -14, rimanendo in testa al campo dopo un’ottima prova. L’evento si svolge al Fazio Canyons Course dell’Omni Barton Creek Resort & Spa di Austin, dove Crowe ha mantenuto la leadership figlia del 62 nel primo giro e non ha mollato la presa nel corso delle successive due giornate.

Alle sue spalle, un gruppo di esperti si colloca a -13, con Chad Ramey che ha rimontato grazie all’odierno -5, agganciando sia il finlandese Sami Valimaki che il sudafricano Erik van Rooyen. Nessuno di loro era alla piazza d’onore ieri, e quasi tutti quelli che erano secondi dopo il secondo giro hanno visto il loro posizionamento crollare. Il terzetto dietro Crowe mostra una buona forma, ma non è in grado di metterlo in difficoltà.

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Posizioni e risultati in classifica

Quinta posizione in coppia per Max Greyserman e Ben Kohles, entrambi a -12, mentre il gruppo dei settimi a -11 comprende Zac Blair, Austin Smotherman, Will Gordon, John VanDerLaan, Tommy Morrison, il portoricano Rafael Campos, il norvegese Kristoffer Ventura e il taiwanese Kevin Yu. Il nome sportivo di Taiwan, Kevin Yu, era in posizione di vantaggio ieri, ma ha visto il suo risultato scivolare nel corso del sabato. Anche Brian Harman, Neal Shipley e Ventura hanno avuto un sabato abbastanza dimenticabile, non riuscendo a mantenere la posizione. Chi, invece, sta continuando a tenere piuttosto bene è l’amateur Miles Russell, 15° a -10 e in buona posizione per firmare un risultato significativo. Il giovane atleta, pur non essendo un professionista, mostra una buona capacità di gestione del campo, dimostrando di poter competere con i migliori.

Competizione e prestazioni

Il terzo giro dell’Austin Championship ha visto una serie di prestazioni interessanti, con alcuni giocatori che hanno mostrato una forma in crescita, mentre altri hanno subito un calo. Il campione in carica, Trace Crowe, ha dimostrato di essere in grado di mantenere la leadership nonostante la concorrenza. Il suo risultato di -14 lo pone in una posizione di vantaggio, ma la competizione è ancora aperta e i prossimi giri potrebbero portare a cambiamenti significativi.

Il campionato, che si svolge nel contesto del PGA Tour 2026, vede la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito. L’evento è stato reso possibile grazie al supporto di Compliance Solutions, che ha fornito la sponsorizzazione necessaria per garantire la qualità e l’organizzazione del torneo. I giocatori, in particolare, hanno espresso soddisfazione per l’ambiente e le condizioni del campo, che hanno permesso una competizione equa e stimolante.