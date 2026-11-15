Vallejo vince il IX Festival Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno con prestazioni eccezionali

Vallejo vince il IX Festival Salamanca con un punteggio di 2810 e supera Sivanandan e Paehtz.

Francisco Vallejo, pentacampeone di Spagna, ha vinto il IX Festival Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno, un evento di alto livello che ha visto la partecipazione di giocatori di alto calibro. Il torneo, disputato al Centro Internazionale del Español, ha visto Vallejo emergere come vincitore con un punteggio di 8,5 punti, superando il secondo classificato, il mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, che ha totalizzato 7 punti. La vittoria di Vallejo è arrivata dopo un’ottima prestazione che lo ha visto vincere due partite decisive, tra cui la vittoria contro la giovane inglesa Bodhana Sivanandan, la migliore partecipante femminile.

Vallejo ha affrontato le due ultime partite del torneo con un vantaggio di mezzo punto su Martínez Alcántara, giocando in modalità a 45 minuti più 5 secondi per movimento. La sua vittoria finale, ottenuta con un punteggio di 2810, ha confermato il suo livello di eccellenza, superando di poco il record del norvegese Magnus Carlsen. La sua performance ha dimostrato una solida capacità di gestione del tempo e una concentrazione elevata, anche dopo mesi di inattività.

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Un ritorno al successo dopo mesi di inattività

Dopo mesi di inattività, Vallejo ha ritrovato la forma migliore, dimostrando un’ottima concentrazione e una solida capacità di gestione del tempo. Il torneo, che si è svolto in modalità a 45 minuti più 5 secondi per movimento, ha visto il giocatore spagnolo affrontare le due ultime partite con un vantaggio di mezzo punto su Martínez Alcántara. La sua vittoria finale, ottenuta con un punteggio di 2810, ha confermato il suo livello di eccellenza, superando di poco il record del norvegese Magnus Carlsen.

Vallejo ha vinto due partite decisive, tra cui la vittoria contro Sivanandan e Paehtz, dimostrando un livello di gioco superiore.

Bodhana Sivanandan, la migliore partecipante femminile, ha ottenuto una posizione di quarta classifica con 3,5 punti. Nonostante la sua giovane età (12 anni), Sivanandan ha avuto un’esperienza eccezionale, confrontandosi con giocatori del top mondiale. Tuttavia, i suoi continui problemi di gestione del tempo le hanno costato punti contro i giocatori maschi. Nonostante ciò, contro le sue compagne femminili ha ottenuto 3 punti su 4, dimostrando una buona capacità di adattamento. Le partite decisive del torneo hanno visto la vittoria di Vallejo contro Sivanandan e contro la tedesca Elisabeth Paehtz, entrambe partite in cui la differenza di livello si è fatta sentire quando le condizioni di gioco si sono complicate. Martínez Alcántara, pur non riuscendo a battere Vallejo, ha ottenuto un risultato importante battendo Paehtz, ma ha commesso errori di gestione del tempo nel suo duello con lo olandese Loek van Wely.

Un evento di alto livello e un futuro promettente

Il IX Festival Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno, organizzato e patrocinato dal Comune di Salamanca, dall’Università di Salamanca e da Alumni, con il supporto della Junta de Castilla y León, ha visto la partecipazione di giocatori di alto livello. Il torneo ha visto la vittoria di Vallejo, che si prepara ora al prossimo Campeonato de España por Equipos de División de Honor, che si terrà a Marbella (Málaga) dal 20 al 26 novembre. La sua performance di 2810 ha confermato il suo livello di eccellenza e la sua capacità di mantenere un alto rendimento anche dopo mesi di inattività.

La vittoria di Vallejo è un segno di ritorno al successo e di una forma fisica e mentale eccellente.