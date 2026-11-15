Zidane affronta la sua prima “finale”: “Non penso al fallimento”

Zinédine Zidane affronta la sua prima “finale” nella Nations League, con la Francia che deve vincere contro la Turca, già retrocessa in Liga B, per non compromettere la sua qualificazione ai quarti. La squadra, dopo la sconfitta contro l’Italia, si trova in una situazione delicata, con la squadra di Bruxelles a un solo punto di distanza. Zidane, nonostante le critiche, non pensa al fallimento e si concentra sul lavoro da svolgere per raggiungere l’obiettivo.

La pressione cresce sulle spalle di Zidane

La Nations League ha messo a dura prova la squadra di Zidane, che ha dovuto affrontare diverse sfide. Dopo la sconfitta contro l’Italia, la squadra ha perso la leadership del gruppo e ora deve vincere contro la Turca per non retrocedere. La pressione è alta, ma Zidane non si è lasciato andare al panico. “Non penso al fallimento”, ha detto il tecnico, cercando di mantenere la calma e la concentrazione.

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Mbappé torna in campo, ma ci sono ancora problemi

Kylian Mbappé, tornato in campo dopo un infortunio, è considerato un elemento chiave per la squadra. La sua presenza potrebbe cambiare il corso del match, ma non è l’unica preoccupazione. Altri giocatori, come Kalulu, Tchouaméni e Marcus Thuram, hanno dovuto lasciare la squadra a causa di infortuni. Anche Upamecano e Doué sono stati costretti a prendere una pausa dopo il match contro l’Italia. La squadra, nonostante i problemi, ha la possibilità di riscattarsi. Zidane ha riconosciuto che ci sono delle aree da migliorare, ma ha anche sottolineato che la squadra non deve entrare in panico. “Non è stato un cattivo match, ma abbiamo cose da sistemare”, ha detto il tecnico. La squadra dovrà fare i conti con le sue insufficienze e trovare una soluzione per riuscire a vincere.

La sfida contro la Turca è cruciale

La squadra di Zidane deve affrontare una Turca già retrocessa in Liga B, ma nonostante ciò, la sfida è cruciale per la sua qualificazione ai quarti. La squadra ha la possibilità di riscattarsi e tornare al successo, ma dovrà fare i conti con le sue limitazioni. Mbappé, sebbene non al massimo della forma, potrebbe essere un elemento chiave per il successo della squadra. Zidane ha anche riconosciuto che ci sono delle decisioni da prendere, ma non ha intenzione di modificare la posizione di Zaïre-Emery. La squadra dovrà trovare una soluzione per riuscire a vincere e mantenere la sua posizione nella Nations League. La sfida è in corso e la squadra ha la possibilità di riscattarsi.