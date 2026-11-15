Alex Pereira celebra Josh Hokit come vincitore di UFC 334, ma la decisione suscita dibattito

Il campione del peso pesante della UFC, Alex Pereira, ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Josh Hokit, proclamandolo vincitore del match UFC 334 contro Ciryl Gane, nonostante la decisione unanime dei tre arbitri. La reazione di Pereira, ex rivale di Gane, ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del wrestling, con alcuni sostenitori che non condividono la sua opinione. La partita, disputata al Madison Square Garden, ha visto Hokit vincere i due ultimi round senza contestazioni, ma la decisione dei giudici ha lasciato perplessi alcuni spettatori e atleti.

La reazione di Alex Pereira dopo la decisione

Dopo la vittoria di Hokit, Pereira ha espresso la sua opinione in modo diretto, affermando che la decisione sembrava “un furto”. In un post pubblicato sui suoi social media, il brasiliano ha commentato: “Se è il Madison Square Garden? Si sta verificando un furto qui stesso”. Nonostante le tensioni passate con Hokit, Pereira ha però mostrato un atteggiamento di rispetto, tendendo la mano al francese e congratulandosi per la prestazione. La sua posizione, tuttavia, non è condivisa da tutti, con alcuni sostenitori di Gane che ritengono che la decisione dei giudici sia giusta.

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La prestazione di Ciryl Gane e Josh Hokit

Ciryl Gane, pur non avendo vinto il match, ha comunque dimostrato una performance solida, battendo il record di colpi significativi lanciati in una lotta di peso pesante. Hokit, d’altra parte, ha mostrato una strategia aggressiva e caotica, che ha messo a disagio il galo, ma ha permesso al francese di vincere i due ultimi round senza contestazioni. La decisione unanime dei giudici ha quindi dato il via al dibattito, con alcuni che ritengono che Gane abbia effettivamente vinto, mentre altri, come Pereira, non condividono questa interpretazione.

La reazione di Pereira ha suscitato un dibattito tra i fan e i commentatori, con alcune voci che sostengono la sua opinione, mentre altre ritengono che la decisione dei giudici sia stata corretta. La situazione ha anche messo in luce le tensioni tra i combattenti, con Pereira che ha cercato di mantenere un atteggiamento di rispetto nonostante le loro storiche rivalità. La decisione di UFC 334 rimane un tema di discussione, con il prossimo match tra Pereira e Pavlovich in programma per il 12 dicembre.

La decisione dei giudici ha suscitato dibattito, ma non ha fermato la carriera di Ciryl Gane.

Il match UFC 334 ha rappresentato un momento cruciale per la categoria del peso pesante, con la decisione dei giudici che ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni sostengono che Gane abbia effettivamente vinto, altri, come Pereira, non condividono questa interpretazione. La situazione ha anche messo in luce le dinamiche interne della UFC, con i combattenti che si confrontano non solo in ring, ma anche fuori di esso. La prossima sfida di Pereira contro Pavlovich potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro del peso pesante. La decisione di UFC 334 ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che sostengono la vittoria di Gane e altri, come Pereira, che non condividono questa interpretazione. La situazione ha messo in luce le dinamiche interne della UFC, con i combattenti che si confrontano non solo in ring, ma anche fuori di esso. La prossima sfida di Pereira contro Pavlovich potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro del peso pesante.

La carriera di Ciryl Gane continua nonostante le contestazioni.