Camila Giorgi torna in campo dopo due anni di pausa, ufficializzando il suo ritorno nel tennis professionistico. La tennista marchigiana, madre di un figlio, ha annunciato il suo progetto attraverso un comunicato pubblicato sui canali social. Il nuovo obiettivo è il 2027, quando punterà a ritrovare il circuito internazionale dopo una lunga pausa dedicata alla vita privata e alla maternità. La decisione è frutto di un desiderio che non si è mai spento, come ha spiegato la giocatrice.

nuovo staff e preparazione atletica

Il ritorno di Camila Giorgi è accompagnato da una struttura professionale completamente rinnovata. La guida tecnica sarà affidata all’argentino Andreas Ignacio Pasutti, ex professionista con esperienza nel settore. Per la preparazione atletica, la tennista ha scelto Marco Panichi, professionista con oltre trent’anni di esperienza e collaborazioni con campioni come Novak Djokovic e Jannik Sinner. Il coordinamento manageriale e lo sviluppo strategico del progetto saranno invece affidati a Fabio Tonelli, mentre l’avvocato Pietro Demola seguirà gli aspetti legali e contrattuali.

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La maternità ha rappresentato una parentesi importante, ma non ha spento la passione per il tennis. La tennista ha spiegato che la vita è cambiata molto negli ultimi due anni, ma il desiderio di giocare e competere non è mai scomparso. “So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera”, ha dichiarato.

obiettivo 2027 e lavoro di preparazione

Il lavoro dei prossimi mesi sarà fondamentale per recuperare condizione fisica, ritmo e continuità, con il 2027 fissato come orizzonte per il ritorno alle competizioni ufficiali. La preparazione tecnica e atletica inizierà immediatamente al Circolo Enjoy Sporting Club di Roma, individuato come nuova base operativa. L’obiettivo è costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della carriera. Il progetto di Camila Giorgi è accompagnato anche da un percorso per definire le pendenze fiscali relative al passato, con l’obiettivo di garantire trasparenza e stabilità alla nuova gestione professionale. Per Camila Giorgi comincia dunque una nuova fase, dentro e fuori dal campo, con l’ambizione di tornare a competere e a conquistare nuovi successi. Il ritorno di Camila Giorgi rappresenta un passo importante per la sua carriera, con un team di esperti che la supporterà nel percorso di rientro.

Camila Giorgi ha interrotto l’attività agonistica nel maggio 2024.

Ha vinto quattro titoli WTA, tra cui il torneo di Montréal nel 2021.

Il nuovo staff include professionisti con esperienze internazionali.

La tennista, vincitrice di quattro titoli WTA, aveva già manifestato nei mesi scorsi l’intenzione di tornare a competere. Adesso il progetto prende forma, con una nuova organizzazione professionale e uno staff composto da figure di esperienza internazionale. Il ritorno al tennis non sarà immediato e richiederà un lavoro importante, ma la volontà è chiara: ripartire, ritrovare le sensazioni agonistiche e costruire un nuovo capitolo della propria carriera.