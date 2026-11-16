Neymar smentisce relazione con ex di Vinicius: “Dejadme jugar al póker en paz”

Neymar ha smentito in modo categorico ogni relazione con la ex di Vinicius Júnior, Virginia Fonseca, in un post su Instagram che ha suscitato reazioni su larga scala. Il calciatore del Santos ha risposto ai rumors che circolavano dopo che i due si fossero incontrati in una festa privata a São Paulo. “Dejadme jugar al póker en paz”, ha scritto, chiudendo con una frase che ha espresso chiaramente la sua posizione. La smentita arriva dopo che i rappresentanti di entrambi hanno respinto le voci, definendole “completamente falsas”.

La festa privata e i rumors

La situazione è emersa dopo che la giornalista Fábia Oliveira aveva rivelato su Metrópoles che Neymar e Virginia Fonseca si erano incontrati il 6 novembre in una festa privata. Secondo la descrizione, la influencer aveva danzato con il calciatore mentre lui era seduto su un sofà. Tuttavia, entrambi i team hanno smentito ogni relazione, sottolineando che le informazioni circolate non corrispondono alla realtà. “La información publicada es falsa e no se corresponde con la realidad de los hechos”, ha affermato l’entourage di Neymar.

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Reazioni ufficiali e comunicati

Il team di Virginia Fonseca ha criticato le speculazioni sulla sua vita privata, definendole “completamente falsas” e sottolineando che le voci non sono state verificate. Allo stesso tempo, Neymar ha scelto di rispondere personalmente, pubblicando un messaggio su Instagram in cui ha negato ogni relazione con la ex di Vinicius. “Hay una historia circulando que asegura que existe una relación entre otra persona y yo, ¡y lo niego!”, ha scritto, chiudendo il post con una frase che ha espresso chiaramente la sua posizione.

Il calciatore ha espresso la sua frustrazione per la diffusione di tali notizie, affermando che non ha mai usato le storie di Instagram per comunicare in modo simile. “Normalmente no hago este tipo de cosas a través de las historias, pero esta vez se han pasado de la raya”, ha scritto, indicando che la situazione era andata oltre i limiti. Il team di Neymar ha anche sottolineato che il comunicato era già stato emesso, ma che il calciatore aveva deciso di intervenire personalmente per mettere fine al dibattito. La situazione ha suscitato un dibattito su larga scala, con molti utenti che hanno espresso il loro parere su Instagram e sui social media. Tuttavia, la smentita di Neymar e la posizione ufficiale dei team hanno contribuito a chiarire la situazione, anche se le speculazioni continueranno a circolare. La fama di Neymar, sempre al centro di rumors, ha nuovamente messo in luce la sua posizione di leader nel mondo del calcio brasiliano.

Neymar ha smentito ogni relazione con Virginia Fonseca

La festa privata a São Paulo ha alimentato i rumors

Entrambi i team hanno respinto le voci come false

La smentita di Neymar ha messo fine al dibattito, anche se le speculazioni continueranno a circolare. La fama del calciatore, sempre al centro di rumors, ha nuovamente messo in luce la sua posizione di leader nel mondo del calcio brasiliano.