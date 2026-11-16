Mirra Andreeva si avvicina al vertice del ranking WTA, Paolini in top-40

Il ranking WTA del 16 novembre 2026 segna un nuovo assetto ai vertici del tennis femminile mondiale, con Mirra Andreeva che si avvicina al vertice e Jasmine Paolini che entra ufficialmente nella top-40. La kazaka Elena Rybakina, nonostante un infortunio che le ha impedito di giocare le WTA Finals, rimane al comando. La russa Andreeva, vincitrice delle WTA Finals, si piazza al secondo posto. Jasmine Paolini, la tennista italiana, occupa la 35ª posizione dopo aver raggiunto la finale del doppio alle WTA Finals in coppia con Sara Errani.

Un nuovo volto al vertice

La stagione 2026 ha visto un cambiamento significativo nel ranking WTA, con Mirra Andreeva che si conferma come una delle nuove stelle del circuito. La 19enne russa, vincitrice delle WTA Finals, ha dominato i suoi match senza cedere nemmeno un set, portandosi a soli pochi punti dal vertice. La sua prestazione ha suscitato interesse nel mondo del tennis, con molti che vedono in lei una futura leader del circuito. Al terzo posto si piazza Aryna Sabalenka, la bielorussa, con un punteggio inferiore a quello di Andreeva.

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La presenza italiana nel ranking rimane limitata, ma con prospettive per il futuro.

La top-10 del ranking WTA

La top-10 del ranking WTA del 16 novembre 2026 è composta da una serie di tenniste di alto livello, con la presenza di diverse nazionalità. KAZ, Mirra Andreeva (RUS), Aryna Sabalenka (BLR), Coco Gauff (USA), Jessica Pegula (USA), Elina Svitolina (UKR), Linda Noskova (CZE), Karolina Muchova (CZE), Iga Swiatek (POL) e Marta Kostyuk (UKR). Queste tenniste hanno dimostrato una forte continuità e una capacità di mantenere un alto livello di prestazioni durante la stagione.

Il tennis italiano, pur non essendo rappresentato tra i primi dieci, ha comunque una presenza significativa. Jasmine Paolini, la 35ª classificata, ha chiuso la stagione con un buon risultato, mentre Elisabetta Cocciaretto, numero 74, ha dovuto interrompere anticipatamente la stagione a causa di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Altre tenniste azzurre come Lucrezia Stefanini, Lisa Pigato, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant completano la lista delle italiane presenti nel ranking.

Il 2027 rappresenta un’occasione importante per Jasmine Paolini per rilanciare le proprie ambizioni.

Il ranking WTA del 2026 ha visto un cambiamento di rotta, con nuove figure che si impongono e vecchie stelle che si riconfermano. Il tennis femminile si prepara a un nuovo ciclo, con tenniste di ogni nazionalità che si contendono il primato. Mirra Andreeva sembra destinata a consolidare la sua posizione tra i migliori del circuito, mentre Jasmine Paolini dovrà ritrovare una condizione fisica ottimale per rilanciare le proprie ambizioni in classifica. La presenza italiana nel ranking rimane limitata, ma con prospettive per il futuro. La stagione 2026 ha visto un’evoluzione del tennis femminile, con nuove figure che si impongono e vecchie stelle che si riconfermano. Il ranking WTA del 16 novembre 2026 segna un nuovo assetto ai vertici del tennis femminile mondiale, con Mirra Andreeva che si avvicina al vertice e Jasmine Paolini che entra ufficialmente nella top-40.