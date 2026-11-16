Finlandia Trophy 2026: programma, orari e dove vederlo in tv e streaming

Il Finlandia Trophy 2026, quinto e penultimo appuntamento del Grand Prix di pattinaggio artistico, si terrà a Helsinki dal 20 al 21 novembre. L’evento, in programma sul ghiaccio della capitale finlandese, vedrà la partecipazione di atlete e atleti di alto livello, tra cui l’italiana Anna Pezzetta, in cerca di un miglioramento dopo un avvio difficile in Canada. Il programma prevede gare individuali e di coppia, con momenti di spettacolo nella danza sul ghiaccio. La competizione sarà visibile in diretta su Discovery Plus, con possibili collegamenti su Rai Sport, Eurosport 1 e Eurosport 2, nonché su DAZN e RaiPlay.

Programma e orari del Finlandia Trophy 2026

Venerdì 20 novembre, il programma inizia alle 13:00 con il Short Program delle coppie d’artistico, in cui si sfideranno Irma Caldara e Riccardo Maglio. Alle 14:30, si passerà al Short Program individuale femminile, con Anna Pezzetta in gara. Il pomeriggio proseguirà con il Short Program maschile alle 16:25 e la Rhythm Dance alle 18:20. Sabato 21 novembre, si terrà il Free Program delle coppie d’artistico alle 11:15, seguito dal Free Program femminile alle 13:00 e dal Free Program maschile alle 16:15. La giornata si chiuderà con la Free Dance alle 18:25.

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Le star del Finlandia Trophy 2026

Nella danza sul ghiaccio saranno presenti i Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry e Guillaume Cizeron. Anna Pezzetta, invece, si affronterà con atlete di alto livello come Niina Petrokina, Mao Shimada e Haein Lee. Tra i binomi di rilievo, si segnala la presenza dei russi Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, Anastasiia Mishina-Alexandr Galliamov e Ekaterina Chikmareva-Matvei Ianchenkov, nonché i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud. Nella specialità maschile, si prevede un grande spettacolo grazie alla partecipazione di Evgenii Semenenko, Adam Siao Him Fa e Stephen Gogolev.

Il Finlandia Trophy 2026 sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus, con possibili collegamenti su Rai Sport, Eurosport 1 e Eurosport 2. Gli spettatori potranno seguire in diretta streaming anche su RaiPlay e DAZN. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a gare di alto livello e a momenti di spettacolo unici sul ghiaccio. Il Finlandia Trophy 2026 segna l’ultimo appuntamento del Grand Prix 2026-2027, dopo la tappa in America. L’Italia, con Anna Pezzetta e Irma Caldara-Riccardo Maglio, sarà presente in una competizione che metterà alla prova le capacità di atlete e atleti di alto livello. La competizione si svolgerà a Helsinki, in un contesto che promette spettacolo e prestigio.

La competizione si svolgerà in un contesto di alto livello, con atlete e atleti che si affronteranno in gare estremamente competitive. Anna Pezzetta, in particolare, ha l’opportunità di migliorare i suoi risultati dopo un avvio difficile in Canada. La sua partecipazione al Finlandia Trophy 2026 è un’occasione per dimostrare il suo potenziale e per confrontarsi con atlete di alto livello come Niina Petrokina, Mao Shimada e Haein Lee. La danza sul ghiaccio sarà un momento di spettacolo e di confronto tra le migliori atlete del mondo.