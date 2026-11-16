La Grecia si è fermata ai margini dell’Olimpo nella Nations League, non riuscendo a conquistare un posto nei quarti di finale nonostante la vittoria per 1-0 contro la Serbia. Il gol decisivo è stato segnato da Giorgos Masouras, che ha sfruttato un centro di Vangelis Pavlidis nel minuto 69. La squadra greca, però, ha visto sfumare l’obiettivo dopo un’ottima prestazione iniziale e un’azione di gioco limitata nella seconda parte.

Un’azione limitata e un’esperienza di sconfitta

La Grecia, pur avendo dominato la partita per gran parte del tempo, ha visto il suo attacco non trovare la giusta efficacia. Il delantero del Como italiano, Tasos Douvikas, ha avuto poco impatto nella prima metà, non riuscendo a segnare neppure un tiro in porta. Al contrario, Christos Tzolis, del Arsenal, ha giocato un ruolo chiave con le sue incursioni sulla sinistra, mettendo in difficoltà il difensore serbo Kosta Nedeljkovic.

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La squadra greca ha visto sfumare l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale nonostante la vittoria.

La squadra, che aveva perso 7-0 contro i Paesi Bassi la settimana precedente, aveva bisogno di una vittoria per sperare di raggiungere i quarti di finale. Tuttavia, la sconfitta di Alemania 5-0 contro i Paesi Bassi ha reso il destino della Grecia già scritto. I giocatori, pur avendo la volontà di non uscire dal torneo con un pareggio, hanno affrontato la partita con una certa rassegnazione, soprattutto dopo aver visto i risultati di Berlino.

Un gruppo in difficoltà e un destino già scritto

Nonostante l’effetto del gol di Masouras, la Grecia non ha potuto fare molto per cambiare il corso della partita. La squadra ha continuato a giocare con emozione, ma senza la qualità necessaria per vincere. La Nations League, per la Grecia, si è chiusa con un risultato che non ha portato al raggiungimento dei quarti di finale, ma ha lasciato un’esperienza di sconfitta e di frustrazione.

La Grecia non ha potuto fare molto per cambiare il corso della partita nonostante la vittoria.

Il tecnico serbo Ivan Jovanovic, che ha scelto di iniziare con Douvikas, ha visto il suo piano fallire. La squadra, pur avendo la volontà di vincere, non ha potuto fare molto per cambiare il corso della partita. La Nations League, per la Grecia, si è chiusa con un risultato che non ha portato al raggiungimento dei quarti di finale, ma ha lasciato un’esperienza di sconfitta e di frustrazione.

Grecia 1-0 Serbia

Gol di Giorgos Masouras

La squadra greca non ha potuto raggiungere i quarti di finale

La Grecia, nonostante la vittoria, non ha potuto fare molto per cambiare il corso della partita. La squadra ha giocato con emozione, ma senza la qualità necessaria per vincere. La Nations League, per la Grecia, si è chiusa con un risultato che non ha portato al raggiungimento dei quarti di finale, ma ha lasciato un’esperienza di sconfitta e di frustrazione.