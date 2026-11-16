Il governo colombiano ha difeso l’uso di una lancha militare per il trasferimento della figlia del presidente Abelardo de la Espriella, durante l’evento nautico di Cartagena. La controversia è scaturita dopo la diffusione di un video su una piattaforma sociale, che mostra la giovane e un gruppo di accompagnatori utilizzare un’unità navale della Marina. L’episodio ha acceso un dibattito nazionale sulle normative relative all’uso dei beni pubblici e sulle procedure di sicurezza per i membri delle famiglie dei dirigenti politici. La difesa del governo ha sottolineato che il trasferimento era necessario per motivi di sicurezza, data la natura dell’evento in una zona costiera.

Le reazioni dell’opposizione e le accuse

La polemica si è intensificata quando la deputata del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, ha condiviso un video che ha suscitato critiche. Alcuni membri dell’opposizione hanno sottolineato l’uso improprio di una nave militare per un trasferimento privato, mettendo in discussione l’applicazione dei protocolli di sicurezza. La congresssa Laura Daniela Beltrán, nota come Lalis, ha presentato una richiesta formale per ottenere spiegazioni dettagliate su chi abbia autorizzato l’uso della nave e in base a quali criteri sia stato fornito supporto logistico per un evento di carattere ricreativo.

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Le critiche apuntavano a un presunto uso irregular di risorse e beni dello Stato per scopi privati o di svago personale, avviando un dibattito ricorrente sulle prerogative delle famiglie in posizioni di potere. Il governo ha respinto tajantemente le accuse di una festa a bordo di un’unità militare, sottolineando che il trasferimento era conforme alle normative vigenti e che l’uso della nave era obbligatorio per garantire la protezione della giovane.

La difesa del governo e le accuse di diffamazione

Il governo ha risposto attraverso il portavoce Miller Soto, che ha respinto le accuse di una festa a bordo di un’unità militare. Soto ha sottolineato che il trasferimento della figlia del presidente era necessario per motivi di sicurezza, data la natura dell’evento in una zona costiera. Ha affermato che il trasporto marittimo era conforme alle normative vigenti e che l’uso della nave era obbligatorio per garantire la protezione della giovane. Inoltre, ha criticato la diffusione di immagini di una minorenne senza autorizzazione, considerandola diffamatoria.

La difesa del governo ha sottolineato che l’uso della nave era legittimato dal protocollo di sicurezza e che non c’era alcun abuso di beni pubblici. Tuttavia, i critici continuano a chiedere maggiore trasparenza e una separazione chiara tra le attività ufficiali e quelle private dei circoli familiari del potere. Si attende che le risposte formali al reclamo dell’opposizione chiariscano le procedure e le responsabilità coinvolte. Questo episodio ha nuovamente posto in discussione il delicato equilibrio tra la sicurezza dello Stato e la percezione di privilegi da parte delle famiglie dei dirigenti. Mentre il governo si difende sulla base della normativa, l’opposizione chiede maggiore controllo e trasparenza, ritenendo che l’uso di beni pubblici per scopi privati non sia giustificabile. Il governo ha sottolineato che il trasferimento era necessario per motivi di sicurezza. La diffusione di immagini di una minorenne senza autorizzazione è stata considerata diffamatoria.