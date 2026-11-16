L’Under 21 azzurra, guidata da Silvio Baldini, si conferma una squadra determinata e in crescita, con un futuro promettente. Dopo un’altra vittoria, la squadra ha dimostrato di non mollare mai, anche di fronte a sfide difficili. La partita contro il Belgio, terminata 2-2 in rimonta, ha visto la squadra di Baldini reagire con forza e tenacia, confermando il suo potenziale. La squadra, che ha già ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in 12 partite, si è qualificata direttamente al torneo che si terrà in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio 2027.

La squadra ha dimostrato una grande capacità di reazione, soprattutto dopo un inizio di partita in cui si è trovata in svantaggio. I giocatori, compresi i subentrati, hanno dato la spinta decisiva per il pareggio, nonostante la disastrosa direzione di gara. Ekhator, subentrato a Camarda dopo un’ora di gioco, ha trasformato il rigore da lui stesso procurato su assist di Amatucci, chiudendo la partita in modo decisivo.

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Brillanti esordienti e una difesa solida

Il talento di Simone D’Uffizi, attaccante dell’Ascoli, ha dato un contributo significativo, ma è stata tutta l’Under 21 a meritare applausi scroscianti. I giocatori, compresi i subentrati, hanno dato la spinta decisiva per il pareggio, nonostante la disastrosa direzione di gara. Joāo Antonio Ferreira Gonçalves, 35 anni, portoghese, è stato il peggiore in campo, ma ha tollerato le provocazioni e il gioco bullo dei belgi, mostrando una grande professionalità. La squadra ha anche visto il debutto brillante di Samuele Inacio, 18 anni, talento svezzato dal Borussia Dortmund, alla prima da titolare. Nonostante le ruvide carezze dei fabbri belgi, il ragazzo ha dato una prova di classe, dimostrando di possedere un grande potenziale.

Un arbitro in difficoltà e un futuro promettente

La partita, presunta e durissima, è stata guastata dai continui fischi a casaccio del direttore di gara. Roberto Rosetti, designatore Uefa, potrebbe dover spiegare i criteri per mandare in campo pessimi arbitri. Dopo lo splendido successo di venerdì scorso a Laval sulla Francia, il ct ha cambiato cinque undicesimi della formazione base, lanciando Daffara, protagonista di almeno tre interventi decisivi. La Giovane Italia ha confermato di essere il grande serbatoio di Mancini: nelle sei partite di Nations League, il ct ha mandato in campo otto giocatori che hanno indossato la maglia dell’Under baldiniana. La squadra si sta dimostrando una forza importante per il calcio italiano.

La squadra, con un’Under 21 in crescita e un futuro che sembra essere suo, si sta preparando al torneo che si terrà in Albania e Serbia. La tenacia e la determinazione dimostrate in campo sono segni di una squadra in costante evoluzione, pronta a dare il suo contributo al calcio italiano. La squadra ha dimostrato di non mollare mai, anche di fronte a sfide difficili.