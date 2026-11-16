Flavio Cobolli ha ricevuto un caloroso benvenuto sull’Inalpi Arena durante le ATP Finals di Torino, con l’interesse del pubblico e la presenza di alcuni dei più grandi nomi del tennis italiano. Tra i vip in tribuna, spiccano Matteo Berrettini, Filippo Volandri, Flavia Pennetta e Fabio Fognini, tutti presenti per seguire la prova del giocatore azzurro. Cobolli, abituato a gestire la pressione in contesti come la Coppa Davis, ha affrontato un’atmosfera unica alle ATP Finals, un torneo che rappresenta un passo importante nella sua carriera. Il match di Cobolli era senz’altro il più atteso tra i quattro di singolare della prima giornata, con il pubblico che lo ha incoraggiato fin dal primo punto.

Un debutto speciale in un torneo unico

Cobolli, abituato a dover gestire la pressione e nell’ultimo anno lo ha fatto bene (Coppa Davis) e meno bene (Roma), ma le ATP Finals sono un torneo unico e debuttarvi ha un sapore speciale. La sua partecipazione al torneo di Torino ha suscitato un interesse particolare, tanto da attirare l’attenzione di alcuni dei migliori tennisti italiani. Tra i presenti, Matteo Berrettini, che ha vinto le ATP Finals in passato e ha segnato un momento storico per il tennis azzurro nel 2019, ha seguito con attenzione la prova del compagno di squadra. La sua presenza in tribuna ha dato ulteriore peso al momento.

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La tensione è stata palpabile, con tutti i vip in tribuna che hanno seguito con attenzione ogni movimento del giocatore. Tra i presenti, Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis, ha assistito al match con interesse, visto che Cobolli sarà a sua disposizione la prossima settimana a Bologna per le Finals. La sua attenzione è rivolta a come il giocatore si sta comportando in questa fase cruciale della stagione. La sua presenza in tribuna ha reso l’atmosfera del match ancora più speciale.

Un mix di attenzione e affetto

Accanto a Berrettini, Flavia Pennetta e Fabio Fognini, entrambi storici del tennis italiano, hanno anche loro seguito la partita con attenzione, seduti una fila sopra Lorenzo Sonego e la sua fidanzata. La presenza di questi nomi ha reso l’atmosfera del match ancora più speciale, con un mix di attenzione e affetto per Cobolli. La loro vicinanza ha dato ulteriore sostegno al giocatore.

La reazione del pubblico, che ha accolto Cobolli con un boato al suo ingresso in campo, ha confermato l’importanza del momento. Il giocatore, pur con la pressione di un torneo di alto livello, ha trovato il sostegno di una comunità che lo sostiene e lo incoraggia. La sua partecipazione alle ATP Finals rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, con la possibilità di fare impatto su un palcoscenico internazionale. La sua prova sarà seguita con attenzione non solo dai tifosi, ma anche da alcuni dei migliori tennisti italiani, che lo hanno accolto in tribuna con un mix di apprezzamento e attenzione.