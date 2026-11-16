Joana Sanz ha risposto con durezza a Dani Alves dopo che l’ex calciatore aveva dichiarato in un post che durante i suoi momenti più difficili, solo Gesù era rimasto al suo fianco. La modella ha sottolineato come avesse speso i suoi soldi per pagare le spese e le debite dell’ex marito, mettendo in luce un rapporto complesso e segnato da tensioni. La separazione tra i due, annunciata di recente, è avvenuta dopo anni di difficoltà, con la modella che ha iniziato i procedimenti per il divorzio.

Un rapporto segnato da gesti e sacrifici

Joana Sanz ha ricordato alcuni dei gesti che ha sostenuto durante la sua permanenza in carcere, inclusi visiti e supporto economico. “Te visitai nonostante il mondo mi crollasse addosso e dovesse affrontare titoli che non mi appartenevano”, ha scritto. La modella ha anche menzionato che, nonostante l’abbandono di altre persone, lei era rimasta al suo fianco, cercando di offrirgli un sostegno emotivo. Me rimasi con il mio dolore represso perché pensavo che tu fossi in una situazione peggiore.

Pubblicità

La modella ha anche sottolineato che, nonostante l’abbandono di altre persone, lei era rimasta al suo fianco, nonostante le conseguenze personali e mediatiche. “Tardai a capire, ma meglio tardi che mai”, ha concluso. La separazione tra i due, annunciata di recente, è avvenuta dopo anni di tensioni, con la modella che ha iniziato i procedimenti per il divorzio.

Un’azione pubblica che ha suscitato reazioni

Il messaggio di Dani Alves, condiviso attraverso una pagina legata a un ministerio di adorazione, ha suscitato una reazione forte da parte di Joana Sanz. L’ex calciatore aveva sostenuto che durante i suoi momenti più difficili, solo Gesù era rimasto al suo fianco, un’affermazione che la modella ha visto come un’ignoranza del suo supporto. Tutto il mondo ti abbandonò, ma io non ti lasciai mai. La modella ha anche ricordato che, nonostante l’abbandono di altre persone, lei era rimasta al suo fianco, nonostante le conseguenze personali e mediatiche. “Tardai a capire, ma meglio tardi che mai”, ha concluso. La separazione tra i due, annunciata di recente, è avvenuta dopo anni di tensioni, con la modella che ha iniziato i procedimenti per il divorzio.

Il caso di Joana Sanz e Dani Alves rappresenta un esempio di relazioni complesse, segnate da gesti di sostegno e tensioni emotive. La modella ha sottolineato come avesse speso i suoi soldi per aiutarlo, un aspetto che ha suscitato una reazione pubblica. La situazione, però, è segnata da un contesto legale complesso, con il tribunale che ha annullato la condanna a Dani Alves, considerando dubie le prove e il testimonio della denunciante. La separazione tra i due, annunciata di recente, è avvenuta dopo anni di difficoltà, con la modella che ha iniziato i procedimenti per il divorzio. La modella ha anche sottolineato che, nonostante l’abbandono di altre persone, lei era rimasta al suo fianco, nonostante le conseguenze personali e mediatiche. Tardai a capire, ma meglio tardi che mai.

La situazione tra Joana Sanz e Dani Alves è segnata da un contesto legale complesso, con il tribunale che ha annullato la condanna a Dani Alves, considerando dubie le prove e il testimonio della denunciante. La modella ha anche sottolineato che, nonostante l’abbandono di altre persone, lei era rimasta al suo fianco, nonostante le conseguenze personali e mediatiche. La separazione tra i due, annunciata di recente, è avvenuta dopo anni di tensioni, con la modella che ha iniziato i procedimenti per il divorzio.