Il Milan ha anticipato il PSV Eindhoven nel mercato di gennaio per acquisire Alphadjo Cisse, un talento emergente che ha già segnato 8 gol in 10 partite con la maglia rossonera. L’ex dirigente Geoffrey Moncada ha spiegato in un’intervista al canale YouTube ‘Calcio e pepe’ come la decisione di accelerare il processo di acquisto sia stata fondamentale per evitare un aumento del prezzo. “Bisognava sbrigarsi, se non avessimo anticipato il PSV sarebbe costato 30/40 milioni un anno dopo”, ha detto Moncada, sottolineando l’importanza di agire tempestivamente per evitare che il giocatore fosse ceduto a un club estero.

La genesi del colpo Cisse

Moncada ha raccontato come il Milan avesse seguito da tempo la carriera di Cisse, che aveva già mostrato talento all’Hellas Verona. “I tifosi se lo ricorderanno, è un giocatore che seguivamo già quando era all’Hellas Verona. Quello che sta facendo non è normale”, ha detto, riferendosi ai 5 gol in campionato e 3 in Europa League segnati nella prima parte di stagione. L’interesse per il giocatore era nato grazie a un rapporto tra l’area scouting del club e l’Hellas Verona, che aveva segnalato il talento del ragazzo.

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Un talento diverso dal classico profilo

Cisse, che aveva giocato nell’Under 17 e nella Primavera del Verona, era considerato un giocatore completamente diverso dai classici profili del settore giovanile italiano. “Poteva giocare da seconda punta, da esterno, da mezzala, da numero 10. Praticamente a ogni partita cambiava posizione”, ha spiegato Moncada. La sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni lo hanno reso un obiettivo di interesse per diverse squadre, tra cui il PSV Eindhoven.

La nascita del progetto Milan Futuro ha favorito la mossa del club. “La nostra idea era quella di prenderlo per quella squadra un anno prima, ma non siamo riusciti a trovare un accordo con l’Hellas Verona. Volevano tenerlo e hanno deciso di mandarlo in prestito in Serie B, al Catanzaro”, ha spiegato Moncada. Il giocatore ha poi letteralmente esploso nei primi sei mesi in Serie B, convincendo il Milan a muoversi.

Moncada ha sottolineato come l’accelerazione del processo di acquisto fosse stata cruciale per evitare un aumento del prezzo. “Era inverno e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV Eindhoven lo avrebbe preso direttamente”, ha detto. L’azione rapida ha permesso al Milan di acquisire Cisse a un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto raggiungere in un futuro più lontano. La soddisfazione di Moncada per il colpo riuscito è stata evidente. “A volte bisogna accelerare un po’ le cose. Ma all’interno del club lo conoscevano già tutti, e questo è stato positivo”, ha concluso, sottolineando come la decisione sia stata supportata da un consenso interno. Il talento di Cisse, insieme alla strategia del club, ha portato a un risultato positivo nel mercato di gennaio.