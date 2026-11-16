Mirra Andreeva, la più giovane maestra della WTA con 19 anni

Mirra Andreeva, 19 anni, ha vinto i WTA Finals a Indian Wells, diventando la più giovane maestra della WTA a guidare il ranking di partite vinte in una stagione. La russa, pupilla di Conchita Martínez, ha sconfitto in due set la tenista ucraina Elina Svitolina, vincendo con un punteggio di 7-5 e 6-3 in un’ora e 48 minuti. La vittoria ha segnato il suo quinto successo contro una top10 in questa stagione, con un totale di 55 vittorie, un record che la colloca al secondo posto nella classifica di partite vinte, dopo Caroline Wozniacki nel 2009.

Un record di giovinezza e prestazioni

Andreeva, residente a Cannes, ha concluso una stagione eccezionale con il suo primo titolo di Grand Slam, vinto a Roland Garros. La sua vittoria ai WTA Finals la ha portata a occupare la seconda posizione mondiale, a soli 293 punti dal vertice. La tenista, definita “diva” da Jessica Pegula durante la preparazione del torneo, ha vinto tutti i suoi cinque incontri senza cederne un solo set, un record che la colloca tra le più forti del circuito. La sua prestazione ha anche reso la sua vittoria la quinta in assoluto contro una top10 in questa stagione.

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La sua vittoria ha segnato un momento storico per la WTA, con Andreeva che si piazza al secondo posto mondiale. La russa ha anche superato Elena Rybakina, che ha dovuto ritirarsi all’ultimo momento, e si è piazzata al ventisettesimo posto nella lista delle teniste che hanno vinto un Masters femminile. La sua carriera, iniziata con la guida di Conchita Martínez, sembra essere iniziata con un successo straordinario, che la porta a seguire le orme di Maria Sharapova, l’ultima russa a vincere un Masters femminile nel 2004.

Un successo senza saluti e con riconoscimenti

La vittoria di Andreeva ha avuto un’atmosfera particolare, con la mancanza di saluto tra la giovane russa e la veterana Svitolina, che ha espresso disappunto per la mancanza di rispetto. Tuttavia, Andreeva ha ricevuto un premio di ben 3 milioni di dollari e un Mercedes, sponsor principale del circuito femminile. La tenista ha anche nominato la sua avversaria finale durante la cerimonia di premiazione, dimostrando un certo riconoscimento per la sua performance.

La sua vittoria ha reso Andreeva la terza giocatrice nella storia del WTA Finals a vincere in un primo incontro senza perdere un set. La sua vittoria ha anche portato con sé un’altra conseguenza: Andreeva dovrà ottenere il permesso di guida se vuole utilizzare il Mercedes, un dettaglio che ha suscitato un po’ di commenti tra i tifosi. La sua carriera, però, sembra essere iniziata con un successo straordinario, che la colloca tra le più promettenti del circuito. La presenza spagnola al torneo è stata rappresentata da Garbiñe Muguruza, direttrice della competizione, che ha seguito con attenzione la crescita di Andreeva. La russa, che si è piazzata al secondo posto mondiale, ha anche superato Elena Rybakina, che ha dovuto ritirarsi all’ultimo momento. La sua vittoria ha reso Andreeva la ventisettesima tenista a vincere un Masters femminile, un traguardo che la colloca tra i migliori della storia del circuito.

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