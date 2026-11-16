Pedro Martínez eguaglia il record di partite in ACB, “questo è di mia famiglia”

Il tecnico del Real Madrid, Pedro Martínez, ha raggiunto il record di 1.111 partite guidate in ACB, eguagliando il numero di incontri diretti dell’ex allenatore Aíto García Reneses. Dopo la vittoria contro il Baskonia (84-98), il tecnico ha espresso emozione e gratitudine, ricordando la sua famiglia e il team. “Questo è di mia famiglia”, ha detto, sottolineando l’importanza del gruppo e della collaborazione. Il raggiungimento del record rappresenta un momento importante nella carriera di Pedro Martínez. Dopo aver superato il Baskonia, il tecnico ha espresso soddisfazione per il lungo periodo trascorso in élite. “È un momento importante in mia carriera”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno e la passione che lo hanno portato a questa conquista.

Un record storico e un momento importante

Il record di 1.111 partite in ACB è un traguardo storico per Pedro Martínez. Dopo aver eguagliato Aíto García Reneses, il tecnico ha espresso emozione e gratitudine, riconoscendo il lavoro svolto con il team. “Sabe lo che hemos pasado”, ha detto, ricordando le sfide e le vittorie condivise.

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Questo è di mia famiglia – ha ripetuto Pedro Martínez, sottolineando il legame tra lui e il team. Il tecnico ha riconosciuto che non può stare solo tanto tempo in élite, ma deve contare su una squadra forte e unita. “No puedo estar solo tanto tiempo en la élite”, ha detto, riconoscendo l’importanza del supporto del team e della famiglia.

La squadra e la sua importanza

Martínez ha messo in evidenza l’importanza del team, definendolo “gran equipo”. Ha lodato specificamente i giocatori che hanno contribuito alla vittoria, come Andrés Feliz e Theo Maledon, che hanno guidato l’attacco del Real Madrid. “Hanno pilotato la apisonadora”, ha detto, riconoscendo il loro ruolo chiave nella vittoria. Il tecnico ha anche sottolineato l’equilibrio tra attacco e difesa, nonostante un tiro non perfetto. “Hemos compartido bien el balón y hemos atacado bien su defensa”, ha commentato, evidenziando la collaborazione e la strategia del team. La vittoria, secondo lui, è “muy coral”, un risultato frutto del lavoro di tutti.

Il Real Madrid, con il ritorno di Maledon e Feliz, ha dimostrato una forza e una coesione che hanno portato alla vittoria. Pedro Martínez ha riconosciuto il loro contributo e la loro determinazione, che hanno reso possibile il successo. “Andrés (Feliz) ha fatto un ottimo partito, controllando il ritmo e giocando bene il due contro due”, ha sottolineato, valorizzando la loro performance. La vittoria contro il Baskonia ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella carriera di Pedro Martínez, che continua a cercare di migliorare e di mantenere il livello di eccellenza. Il record di partite in ACB è un traguardo che conferma la sua capacità e la sua dedizione al basket.