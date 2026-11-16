Baldé, esterno del Barcellona in cerca di nuovo club: chi lo cerca e quanto guadagna

Baldé, esterno classe 2003 del Barcellona, si trova al centro dell’attenzione del mercato invernale. Il giocatore, cresciuto nella cantera blaugrana, non ha ancora trovato la sua posizione fisica nel team e, con solo cinque presenze stagionali, si trova a considerare un cambio di club. Il Barcellona, non avendo grandi necessità di trattenere il giocatore, ha aperto le porte alla cessione, con una valutazione intorno ai 50/60 milioni di euro. In Serie A, il nome di Baldé è sulla lista di Roma, Milan e Juventus, tutte interessate a un esterno offensivo a sinistra. L’ingaggio del giocatore al Barcellona è intorno ai 5,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che potrebbe ridursi a metà in caso di trasferimento a gennaio.

Le richieste di informazioni e le opzioni per Baldé

Le società stanno iniziando a muoversi concretamente sul mercato, con sondaggi, richieste d’informazioni e primi contatti per intavolare trattative. La Roma, in particolare, ha seguito da tempo la situazione di Baldé, ma non ha ancora avanzato proposte formali. Al momento, i discorsi rimangono informali e non sono mai stati approfonditi. Il giocatore, però, ha altre opzioni: sia club italiani che stranieri lo seguono, tra cui il Milan e la Juventus, che hanno già espresso interesse. L’agente di Baldé, Jorge Mendes, ha un rapporto di lavoro con il Milan, il che potrebbe dare un vantaggio al club rossonero nel trattare con il giocatore.

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Il Milan potrebbe avere una corsia preferenziale grazie al rapporto con l’agente di Baldé.

Baldé, esterno di piede mancino, gioca prevalentemente da terzino sinistro ma può anche svolgere il ruolo di quinto di centrocampo o di ala in un tridente offensivo. La sua velocità e il suo dribbling lo rendono un’alternativa interessante per squadre che cercano un’esterno offensivo. Tuttavia, la sua stagione non è stata brillante: finora ha giocato solo spezzoni di gara, tranne nel Clasico contro il Real Madrid, dove ha giocato un’ora abbondante. L’ingaggio del giocatore al Barcellona è intorno ai 5,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che potrebbe ridursi a metà in caso di trasferimento a gennaio.

Le altre opportunità per Baldé

Nonostante l’interesse della Roma, Baldé non è l’unica opzione per i club italiani. Il Milan e la Juventus hanno già espresso interesse, mentre anche il PSG e il Monaco hanno fatto richieste d’informazioni. In Premier League, club come Manchester United, Chelsea e Liverpool stanno cercando un’esterno a sinistra e potrebbero considerare Baldé come un’alternativa. Tuttavia, il giocatore non esclude un possibile arrivo in Serie A, dove la sua velocità e il suo dribbling potrebbero trovare spazio in un team che cerca un’esterno offensivo.

Il Barcellona ha aperto le porte alla cessione, con una valutazione intorno ai 50/60 milioni di euro.

Il mercato invernale è in movimento e Baldé, con la sua posizione e le sue caratteristiche, potrebbe diventare un’alternativa interessante per diversi club. Il Barcellona, però, non ha grandi necessità di trattenere il giocatore e potrebbe ragionare sulla cessione, con una valutazione intorno ai 50/60 milioni di euro. La Roma, il Milan e la Juventus stanno seguendo la situazione con attenzione, mentre anche club esteri come il PSG e il Monaco hanno espresso interesse. La decisione finale, però, dipenderà da come si svilupperà la situazione nel prossimo mese.