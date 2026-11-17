L’autunno caldo del campionato sta mettendo in luce una bizzarra opposizione tra Ruben Amorim e Luciano Spalletti, due allenatori che sembrano vivere in mondi paralleli. Il portoghese di Lisbona, timoniere del Milan, si confronta con l’abatone di Certaldo, pilota della Juventus, in un rapporto che sembra più simile a una guerra di posizioni che a una competizione sportiva. La Juventus, la più radicata nelle bacheche del territorio, si distingue per la sua tradizione, mentre il Milan, la società più globale del Paese, si muove in direzioni diverse.

Un’opposizione di stili

La differenza tra i due allenatori non si limita alle scelte tattiche, ma si estende a una visione del calcio che sembra quasi antitetica. Amorim, con il suo approccio aggressivo e la sua capacità di adattarsi alle situazioni, si distingue per una gestione del gioco dinamica e spesso imprevedibile. Spalletti, invece, si basa su una strategia più conservativa, con un’attenzione particolare alla gestione del tempo e alla coerenza delle scelte. Questa divergenza ha portato a una serie di scontri che hanno scosso le opinioni pubbliche e i tifosi.

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La bizzarria del calcio si manifesta in modo evidente nel confronto tra i due allenatori.

Rino Gattuso non tradì: se ne andò, mentre Roberto Mancini, pur affluito dal senso di colpa, ha ripreso a giocare con risultati positivi. L’Italia è un prete che perdona in fretta i peccatori che si pentono offrendo risultati alla diocesi e castiga quelli che, pur afflitti dal senso di colpa, ci ricascano. Questo paradigma si applica anche a Amorim e Spalletti, che sembrano vivere in due mondi diversi, ma entrambi legati al calcio.

Le sfide e le coincidenze

Il 6 settembre si affrontarono allo Stadium: terminò in mestizia, 1-1. Forse, non poteva finire che così. E’ incredibile il ruolino di marcia. Quarto in classifica, il Diavolo; e solo settima, Madama. In Europa League, viceversa, la Vecchia è quinta, con 3 vittorie e 1 pari, mentre i rivali addirittura ventottesimi, con 1 successo e 3 sconfitte, di cui due casalinghe a opera di Benfica e Ferencvaros. L’esorcista annaspa. Amorim, secchione nei weekend domestici e ripetente nelle sessioni internazionali. Spalletti, zoppicante in italiano e piè veloce in coppa.

Il tema alimenta autoscontri da Luna park.

Chi sbaglia formazione la domenica e chi il giovedì. Le rotazioni vengono giudicate in base ai tabellini. All’alba, le si invoca sotto voce; al crepuscolo, giù botte o giù coccole. Ci vorrebbe un collegio di saggi per risalire all’origine di una differenza talmente profonda e viscida da spaccare le piccionaie ed esasperare i pulpiti. Appellarsi alla «clemenza» degli infortuni non è snob: le rose larghe le hanno varate proprio per ridurre al minimo gli alibi, ma nello sport «uno non vale uno», ci mancherebbe, e dunque bisogna arrangiarsi, dosare, far finta d’inventarsi qualcosa, qualcuno. Amorim ha 41 anni, Spalletti 67. Che queste montagne russe siano un problema di età? Gasp ne ha 68 e la sua Roma rimbalza dal terzo posto, dietro Lazio e Inter, al ventesimo in Champions, crivellata di rimonte. Ma il faldone dei nostri doctor Jekyll e mister Hyde li batte tutti. In attesa di un assestamento fisiologico le «divergenze parallele» scuotono le arringhe, dal momento che la vastità del crepaccio non rende giustizia a nessuno.