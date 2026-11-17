Il caso Menès, un episodio sessuale e machista che scuote la Francia, ha visto il commentatore sportivo Pierre Menès accusato di aggressioni sessuali e acoso morale. L’inchiesta ha portato a richieste di due anni di carcere, con un anno di sospensione, e una multa di 20.000 euro. L’episodio, che ha coinvolto diverse vittime tra il 2016 e il 2020, ha suscitato un dibattito nazionale sulle dinamiche di potere e sessismo nel mondo dello sport e della televisione.

Le accuse e le testimonianze

Secondo l’indagine della procura di Nanterre, Menès è stato accusato di aver baciato a forza una donna del personale dello spogliatoio, di averle toccato i seni e di averle lamiato le guance durante un saluto. Le vittime hanno riferito di essere state umiliate con nomignoli come “Pumba” e “zorra”, e di aver subito un deterioramento delle condizioni di lavoro che ha influenzato la loro salute. Una delle vittime ha dichiarato: “Cada mes que pasa desde hace cinco años, tengo la sensación de haber caído en una trampa”.

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Il caso con Marie Portolano

Menès è stato anche giudicato per aver sollevato la gonna della giornalista Marie Portolano durante un programma televisivo, mostrando le sue natiche al pubblico. L’episodio è stato rivelato da Portolano nel suo documentario “Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste”, in cui ha denunciato il sexismo nel giornalismo sportivo e ha svelato il “caso Menès”. La giornalista ha sottolineato come l’episodio fosse parte di un comportamento più ampio di sessismo e potere. Menès ha riconosciuto l’uso di un linguaggio “molto volgare” e “poco elegante”, ma ha negato qualsiasi forma di violenza sessuale. Ha dichiarato: “Era otra época”, cercando di minimizzare i fatti. Tuttavia, le accuse rimangono gravi e hanno suscitato un dibattito su come affrontare il comportamento sessista all’interno del mondo dello sport e della televisione.

Le conseguenze e il dibattito

Il caso Menès ha suscitato un dibattito nazionale in Francia, con l’attenzione su come il potere e il sesso possano interagire in contesti professionali. Le vittime hanno espresso la loro insoddisfazione per il comportamento di Menès, che ha cercato di giustificare le sue azioni come semplice “umorismo”. L’episodio ha messo in luce le conseguenze psicologiche e professionali del sexismo e ha spinto a una maggiore consapevolezza su questi temi.

Il processo ha visto Menès accusato di aver violato le norme di condotta e di aver creato un ambiente di lavoro tossico. Le accuse sono state sostenute da testimonianze e documenti, che hanno reso chiaro il quadro delle azioni del commentatore. Il dibattito ha anche portato a una riflessione su come affrontare il comportamento sessista nel settore dello sport e della televisione, con l’obiettivo di creare un ambiente più rispettoso e sicuro per tutti.